Bistro s pravidly pro chování děti? Není jednoduché zákazníka okřikovat a usměrňovat, říká podnikatelka

Pražské bistro zveřejnilo sedm striktních bodů, které mají rodiče a jejich děti dodržovat, pokud chtějí jejich zařízení navštívit společně. „Souhlasím se záměrem, nesouhlasím s formou," říká prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek. Alena Malá, spolumajitelka hotelu V Nebi, který se soustředí na dospělou klientelu, také souhlasí se záměrem: „Nicméně je smutné, že pro to museli najít takovouto reguli." Pro a proti Praha 19:52 4. dubna 2023

Bistro zveřejnilo pravidla chování pro děti (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Spolumajitelka hotelu V Nebi Malá chápe, že bistro pravidla vyvěsilo na sociální sítě, místo toho, aby o nich obsluha se zákazníky mluvila přímo na místě.

Pražské bistro zveřejnilo sedm striktních bodů, jak se mají chovat rodiče a jejich děti, pokud se u nich chtějí najíst a napít. Moderuje Karolína Koubová

„Možná měli špatné zkušenosti, že potřebovali dát jasně transparentně najevo, že nesouhlasí s určitým chováním, které se třeba u nich dělo. Není to jednoduché, když máte zákazníka přímo na třeba okřikovat nebo usměrňovat. Tón, který bistro použilo, je velice strohý, nicméně mě to neuráží jako rodiče nebo vychovatele, abych se tam došla najíst, protože není problém to akceptovat,“ naznačuje.

Stárek postup bistra za vhodný způsob nepovažuje. Podle něj za tím mohla být snaha se zviditelnit, která ale úplně nevyšla.

„Není to jednoduché, když máte zákazníka přímo na místě okřikovat nebo usměrňovat.“ Alena Malá

„Na druhou stranu je třeba říct, že naše legislativa popisuje výběr zákazníků jako diskriminaci. A tam je otazník, jestli je to dobře, nebo špatně. Jsem přesvědčen, že by se každý provozovatel měl férově rozhodnout, jestli chce přijímat všechny hosty nebo určitou skupinu, na kterou se soustředí. Ostatně dnes je zcela běžné, že i velké cestovní agentury nabízejí například programy pouze pro dospělé,“ upozorňuje.

Prezident Asociace hotelů a restaurací také Připomíná, že ve službách cestovního ruchu, pohostinství a gastronomie všeobecně platí určitý etický kodex a určitá pravidla:

„Host je pro nás vždycky na prvním místě. Z toho by měla vyplývat i komunikace.“ Václav Stárek

„Jedním z nich je právě to, že host je vždycky pro nás na prvním místě. Z toho by měla vyplývat i komunikace. Formulace, jak to bylo napsáno, byla velmi nešťastná.“

„Mohlo to být napsáno vřelejší formou. Pokud někdo deklaruje, že není uzpůsoben na to, aby jej navštěvovaly malé děti, možná by mohl vysvětlit z jakého důvodu. Dokonce pokud by se jednalo i o nějaká rizika pro děti, například že se při větší koncentraci obsluze připletou pod nohy a dojde k nějakému zranění, tak tam pravidla být mají. Ale hlavně na obou stranách by měl být určitý respekt a tolerance,“ míní Stárek.

‚Nechme podnikatele podnika‘

Malá připomíná, že wellness hotel, jehož je spolumajitelkou, se před časem dostal do hledáčku České obchodní inspekce kvůli svému konceptu nabízet pobyty jen pro dospělé.

„Bylo to na základě anonymního udání. V roce 2017 jsme dostali pokutu od České obchodní inspekce ve výši 10 tisíc korun za diskriminaci. Odvolali jsme se a Nejvyšší správní soud rozhodl v náš prospěch. Zhodnotil naši koncepci jako podnikatelský záměr, náš koncept a naše podnikatelské právo,“ připomíná.

Také podle Stárka šlo o standardní podnikatelský záměr. Wellness služby jsou podle něj spojeny s relaxací, a pokud se podnikatel rozhodne, že bude poskytovat relaxační služby, pak má na to plné právo.

„Z principu věci by měl podnikatel mít možnost si zvolit svůj vlastní obchodní koncept,“ naznačuje.

Upozorňuje, že společnosti ve světě běžně nabízí zájezdy nebo služby, které jsou pouze pro dospělé a naopak. V Česku je podle něj řada konceptů, které se zase soustředí na rodiny s dětmi.

„Nechme podnikatele podnikat. Nikdo se nemůže cítit být diskriminován v současném výběru jak restaurací, tak ubytovacích zařízení v Česku. Vždycky si může vybrat to, které splňuje požadavky na službu, jak si představuje,“ míní prezident Asociace hotelů a restaurací.

