Bohumínský aquapark staví mrazuvzdorné sprchy. Celý areál prochází úklidem a údržbou

Oblíbený městský aquapark v Bohumíně na dva týdny zavřel. Plavčíci a pokladní se proměnili v uklízecí čety a čistí celý aquapark. Znovu otevře 20. září, kromě úklidu přibude ještě praktická novinka v podobě mrazuvzdorných venkovních sprch u saunového světa. Očištěná bude i fasáda budovy, hlásí z místa Český rozhlas Ostrava.

Bohumín Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Když zajdeme za roh, je vidět, že na fasádě jsou jakési zbytky rostlin. A vidíme, že je řemeslníci trpělivě špachtlí odstraňují. „Odstranění musí být udělané odbornou firmou, tak abychom fasádu zachovali v dobrém technickém stavu,“ popisuje ředitel aquacentra Jaromír Voráč. „Toto je chemická látka, která pomáhá odstranit přísavky a vyčistit fasádu,“ ukazuje.

Přehrát

00:00 / 00:00

Plavčíci nasadili gumové rukavice. Poslechněte si reportáž z aquaparku v Bohumíně

Jdeme dovnitř, zkontrolovat, jak práce postupují. „Právě se nacházíme u venkovní části průplavového bazénu, kde v současné době probíhá čištění hladinové rolety, kterou musíme vyčistit, protože bazén bude vypuštěn, pak bychom se k tomu nedostali,“ vysvětluje Voráč.

Tady zkušeně tlakovým čističem roletu čistí jedna z pracovnic aquacentra. „Je to trošku náročné, ale zase když člověk vidí ten rozdíl, ty výsledky, tak má z toho radost,“ komentuje.

Ostravští běžci už začali využívat zrekonstruovaný Piliňák. Na okruh přibyly i workoutové prvky

Číst článek

Otevíráme masivní dřevěná vrata a vstupujeme do venkovní části saunového světa. Tady aquacentrum chystá nové venkovní mrazuvzdorné sprchy. „Bude postavená stavba v tomto prostoru, u venkovního whirlpoolu,“ říká Voráč a ukazuje na připravené kruhové podloží.

Problematické byly v minulosti sprchy, které nefungovaly, pokud teploty klesly pod bod mrazu. „Byly to běžné sprchy. Nebylo možné zajistit, aby nezamrzaly,“ konstatuje Voráč. „Nejvíc trápení s tím bylo uprostřed saunové sezony,“ říká a dodává, že nová stavba bude temperovaná, tedy, že v ní bude možné udržovat určenou teplotu.

Aquacentrum po úpravách a údržbě znovu otevře 20. září.

Andrea Brtníková, jkd Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Společnost

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme