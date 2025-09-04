Bohumínský aquapark staví mrazuvzdorné sprchy. Celý areál prochází úklidem a údržbou
Oblíbený městský aquapark v Bohumíně na dva týdny zavřel. Plavčíci a pokladní se proměnili v uklízecí čety a čistí celý aquapark. Znovu otevře 20. září, kromě úklidu přibude ještě praktická novinka v podobě mrazuvzdorných venkovních sprch u saunového světa. Očištěná bude i fasáda budovy, hlásí z místa Český rozhlas Ostrava.
Když zajdeme za roh, je vidět, že na fasádě jsou jakési zbytky rostlin. A vidíme, že je řemeslníci trpělivě špachtlí odstraňují. „Odstranění musí být udělané odbornou firmou, tak abychom fasádu zachovali v dobrém technickém stavu,“ popisuje ředitel aquacentra Jaromír Voráč. „Toto je chemická látka, která pomáhá odstranit přísavky a vyčistit fasádu,“ ukazuje.
00:00 / 00:00
Plavčíci nasadili gumové rukavice. Poslechněte si reportáž z aquaparku v Bohumíně
Jdeme dovnitř, zkontrolovat, jak práce postupují. „Právě se nacházíme u venkovní části průplavového bazénu, kde v současné době probíhá čištění hladinové rolety, kterou musíme vyčistit, protože bazén bude vypuštěn, pak bychom se k tomu nedostali,“ vysvětluje Voráč.
Tady zkušeně tlakovým čističem roletu čistí jedna z pracovnic aquacentra. „Je to trošku náročné, ale zase když člověk vidí ten rozdíl, ty výsledky, tak má z toho radost,“ komentuje.
Ostravští běžci už začali využívat zrekonstruovaný Piliňák. Na okruh přibyly i workoutové prvky
Číst článek
Otevíráme masivní dřevěná vrata a vstupujeme do venkovní části saunového světa. Tady aquacentrum chystá nové venkovní mrazuvzdorné sprchy. „Bude postavená stavba v tomto prostoru, u venkovního whirlpoolu,“ říká Voráč a ukazuje na připravené kruhové podloží.
Problematické byly v minulosti sprchy, které nefungovaly, pokud teploty klesly pod bod mrazu. „Byly to běžné sprchy. Nebylo možné zajistit, aby nezamrzaly,“ konstatuje Voráč. „Nejvíc trápení s tím bylo uprostřed saunové sezony,“ říká a dodává, že nová stavba bude temperovaná, tedy, že v ní bude možné udržovat určenou teplotu.
Aquacentrum po úpravách a údržbě znovu otevře 20. září.