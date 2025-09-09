Boj se štěnicemi stojí majitele bytů na Chomutovsku ročně stovky tisíc. Často se šíří od stejných vlastníků

Některá společenství vlastníků bytových jednotek na Mostecku a Chomutovsku ročně platí za hubení štěnic stovky tisíc korun. Až dosud je většinou nenapadlo vymáhat peníze zpět po majitelích bytů, ve kterých se hmyz rozmnožil. V Jirkově na Chomutovsku se to ale podařilo a majitel bytu musí zaplatit více než dvě stě tisíc korun.

Jirkov (Chomutovsko) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Štěnice domácí

Boj se štěnicemi stojí majitele bytů ročně stovky tisíc (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

„Problém se štěnicemi tady byl obrovský, což se projevovalo víceméně na finančním zatížení SVJ (společenství vlastníků jednotek),“ konstatuje Michael Jareš, předseda jednoho ze společenství vlastníků bytových jednotek v Mostě.

Přehrát

00:00 / 00:00

Vlastník bytu v Jirkově nespolupracoval při hubení štěnic. Společenství na něm vysoudilo 215 000 korun

Namísto toho, aby společenství investovalo do nutných oprav, muselo peníze využít na dezinfekce. Částky podle Jareše ročně dosahovaly až k milionu korun. Už v minulosti tak zvažovalo tyto náklady vymáhat.

„Ta myšlenka tady vždycky byla, protože co si budeme povídat, byty, které jsou zamořené, respektive kde byl nález opakovaně, jsou pořád dokola víceméně stejné. Samozřejmě s touto myšlenkou jsme si pohrávali, nicméně k realizaci pak nikdy nedošlo,“ upozorňuje.

‚Masivní rozšíření‘

V Jirkově na Chomutovsku se rozhodli vymáhat náklady na likvidaci štěnic soudně. „My jsme nežalovali rozšíření štěnic jako takových, my jsme žalovali odpovědnost vlastníka, který nedodržel pokyny, které měl, to znamená spolupracovat s výborem, umožnit postřiky a především štěnice nahlásit,“ popisuje předsedkyně tamního společenství vlastníků Vlasta Štochlová.

Cestující objevili štěnice ve vlaku RegioJetu, našli je v lůžkovinách i čalounění v lehátkovém oddílu

Číst článek

Náklady na hubení štěnic v domě s téměř padesátkou bytů vyšly na více než 100 000 korun. Spor řešil soud rok a půl. „Třeba jsme dokládali, jak jsme doručovali, jestli jsme nepochybili, co jsme všechno pro to udělali, jak jsme komunikovali, jak se nekomunikovalo s námi,“ přibližuje Štochlová.

„Pokud se tam nějaký obtížný hmyz nebo něco podobného vyskytlo, tak s námi nekomunikovali, nikdo nám to nenahlásil, což vedlo k masivnímu rozšíření,“ dodává. Celkem společenství v Jirkově vysoudilo zpět náklady na hubení štěnic ve výši téměř 130 000 korun.

Dalších 60 000 pak činily náklady na soudní řízení a úrok z prodlení. Soud uznal i žalobu na nenahlášení osob v bytě, kde se štěnice rozmnožily, ve výši zhruba 40 000 korun. Dohromady společenství vlastníků bytů v Jirkově vysoudilo asi 215 000 korun.

Jan Beneš, job Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Společnost

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme