Boj se štěnicemi stojí majitele bytů na Chomutovsku ročně stovky tisíc. Často se šíří od stejných vlastníků
Některá společenství vlastníků bytových jednotek na Mostecku a Chomutovsku ročně platí za hubení štěnic stovky tisíc korun. Až dosud je většinou nenapadlo vymáhat peníze zpět po majitelích bytů, ve kterých se hmyz rozmnožil. V Jirkově na Chomutovsku se to ale podařilo a majitel bytu musí zaplatit více než dvě stě tisíc korun.
„Problém se štěnicemi tady byl obrovský, což se projevovalo víceméně na finančním zatížení SVJ (společenství vlastníků jednotek),“ konstatuje Michael Jareš, předseda jednoho ze společenství vlastníků bytových jednotek v Mostě.
Vlastník bytu v Jirkově nespolupracoval při hubení štěnic. Společenství na něm vysoudilo 215 000 korun
Namísto toho, aby společenství investovalo do nutných oprav, muselo peníze využít na dezinfekce. Částky podle Jareše ročně dosahovaly až k milionu korun. Už v minulosti tak zvažovalo tyto náklady vymáhat.
„Ta myšlenka tady vždycky byla, protože co si budeme povídat, byty, které jsou zamořené, respektive kde byl nález opakovaně, jsou pořád dokola víceméně stejné. Samozřejmě s touto myšlenkou jsme si pohrávali, nicméně k realizaci pak nikdy nedošlo,“ upozorňuje.
‚Masivní rozšíření‘
V Jirkově na Chomutovsku se rozhodli vymáhat náklady na likvidaci štěnic soudně. „My jsme nežalovali rozšíření štěnic jako takových, my jsme žalovali odpovědnost vlastníka, který nedodržel pokyny, které měl, to znamená spolupracovat s výborem, umožnit postřiky a především štěnice nahlásit,“ popisuje předsedkyně tamního společenství vlastníků Vlasta Štochlová.
Náklady na hubení štěnic v domě s téměř padesátkou bytů vyšly na více než 100 000 korun. Spor řešil soud rok a půl. „Třeba jsme dokládali, jak jsme doručovali, jestli jsme nepochybili, co jsme všechno pro to udělali, jak jsme komunikovali, jak se nekomunikovalo s námi,“ přibližuje Štochlová.
„Pokud se tam nějaký obtížný hmyz nebo něco podobného vyskytlo, tak s námi nekomunikovali, nikdo nám to nenahlásil, což vedlo k masivnímu rozšíření,“ dodává. Celkem společenství v Jirkově vysoudilo zpět náklady na hubení štěnic ve výši téměř 130 000 korun.
Dalších 60 000 pak činily náklady na soudní řízení a úrok z prodlení. Soud uznal i žalobu na nenahlášení osob v bytě, kde se štěnice rozmnožily, ve výši zhruba 40 000 korun. Dohromady společenství vlastníků bytů v Jirkově vysoudilo asi 215 000 korun.