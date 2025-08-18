Bombaj zakázala krmení holubů. Stovky lidí proti tomu demonstrují, někteří hrozí protestní hladovkou
Za uplynulý měsíc se dvakrát střetl dav několika stovek lidí s policií v západoindické Bombaji. Protestovali proti uzavření prostranství pro krmení holubů. Na jednom z protestů demonstranti strhali plastové plachty zakrývající prostranství a hrozili protestní hladovkou. Jindy musela policie zadržet asi patnáct lidí. Zákaz krmení zavedly úřady kvůli zdravotním rizikům spojeným s holubím trusem, uvedlo BBC Hindi.
Přemnožení holubů představuje problém nejen pro Bombaj. Benátky už zakázaly krmení holubů na historických náměstích, Singapur za krmení ukládá vysoké pokuty a New York i Londýn vymezili pro krmení regulované zóny, uvedlo BBC.
V Indii hrozí zákazy několik měst, včetně Bombaje a Dillí. To však rozhněvalo milovníky zvířat, pro něž je krmení holubů nedílnou součástí indické kultury.
S rozhořčením souvisí i náboženství. V Bombaji se proti zákazu ozývá zejména komunita džinistů, pro kterou je krmení holubů zbožnou povinností.
Podobné sentimenty však stojí v rozporu s nedávnými studiemi, které ukazují, že dlouhodobé vystavení holubímu trusu představuje riziko plicních a respiračních onemocnění.
Pád střechy školy na západě Indie má čtyři dětské oběti. Desítky školáků jsou uvězněné v sutinách
Číst článek
Nebezpečí holubích výkalů
V nedávných letech holubí populace v Indii zaznamenala obrovský růst. Faiyaz Khudsar, odborník na biodiverzitu z Dillí, uvedl, že k přemnožení holubů v mnoha zemích vedla jednoduchá dostupnost potravy. V Indii je podle něj tento problém umocněn úbytkem jiných druhů ptáků, jako jsou vrabci domácí, kteří jsou holuby stále více vytlačováni.
V roce 2023 počet holubů od roku 2000 vzrostl o více než 150 procent. Každý pták ročně vyprodukuje až 15 kilogramů trusu, a tak nárůst počtu ptáků vede také k obrovskému nárůstu výskytu trusu ve městech.
Studie ukazují, že holubí výkaly obsahují nejméně sedm druhů zoonotických patogenů, které mohou u lidí způsobit onemocnění, jako je zápal plic. Minulý rok bylo v Dellí evidováno několik smrtí, včetně úmrtí jedenáctiletého chlapce, jejichž příčinou bylo právě vystavení holubímu trusu.
RS Pal, pneumolog, řekl, že takové případy jsou zcela běžné. „I když holuby přímo nekrmíte, jejich trus na okenních parapetech a balkonech může způsobit hypersenzitivní pneumonitidu,“ řekl. „U lidí, kteří s holuby pravidelně přicházejí do styku, pozorujeme bakteriální, virové a plísňové infekce.“
Podobné obavy vedly městské úřady v Bombaji k tomu, že minulý měsíc zavedly zákaz krmení holubů a zahájily kampaň za demolici krmných center.
Vyhubit, nebo nevyhubit komáry? Vědci už by to uměli, varují ale před následky
Číst článek
Snahy najít kompromis
V reakci na protesty úřady pozastavily demolici. Žalobu proti zákazu krmení ale Bombajský vrchní soud zamítl s odůvodněním, že veřejné zdraví je prioritou, a nařídil přísné postihy za nelegální krmení.
Mnoho milovníků zvířat však s opatřením nesouhlasí.
Džinistický mnich Muni Nileshchandra Vijay v Bombaji poukázal na to, že kvůli zákazu krmení zemřou hlady tisíce holubů. „Od mravenců po slony, žádné živé bytosti by neměly umírat hlady,“ uvedl pro Times of India.
„Proč útočíte na džinismus? Ukažte, kolik lidí zemře po konzumaci alkoholu a kuřat,“ vzkázal bombajskému vedení. „Džinistická komunita je mírumilovná, ale pokud to bude nutné, za svou víru vezmeme do rukou zbraně,“ dodal.
Vrchní soud v Bombaji zřídil odbornou komisi, která má navrhnout kompromisní řešení. Na základě jejích doporučení může být krmení v regulované formě povoleno.