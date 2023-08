Netradiční letní tábor. Na statku nedaleko Bouzova se scházejí a vzdělávají pěstouni

Na statku nedaleko Bouzova se scházejí nejen děti v pěstounské péči, ale také jejich pěstouni. „Děti máme rozdělené zhruba do pěti skupin a pro každou skupinku se snažíme udělat program vzhledem k jejich věku. Je tady asi kolem 35 dětí od jednoho roku až do patnácti let,“ popisuje pracovnice organizace Náruč dětem Miluše Bradová, která setkání pořádá. Bouzov (Olomoucko) 18:22 6. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Valáškův grunt kousek od Bouzova | Foto: Barbora Weinekötter | Zdroj: Český rozhlas

„Pěstouni mají povinnost ze zákona vzdělávat se, my pro ně vždy děláme tento pobyt. Sejdou se tu a společně se vzdělávají,“ doplňuje ředitelka organizace Náruč dětem, Eva Kopecká.

Přestože pěstounství není vždy snadné, spousta pěstounů v něm vidí obrovský smysl.

„Jenom pocit, když si představíte, co dětem dáte za šanci. Zažít to, co by nezažily ve své biologické rodině nebo v ústavu. To prostě smysl má. Samozřejmě někdy je to náročné, ale rozhodně to stojí za to,“ říká pěstounka Barbora Kovářová.

Nedostatek pěstounů

V České republice je dlouhodobě nedostatek pěstounů. Konkrétně například v Olomouckém kraji je aktuálně v pěstounské péči více než 660 dětí, o které se stará zhruba 530 pěstounů, a to včetně těch, kteří jsou s dětmi příbuzní. Dalších více než 450 dětí je v ústavní péči a na tu pěstounskou stále čeká.