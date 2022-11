Brazílie žádá o obnovu Amazonské nadace. Má pomoci Lulovi zastavit odlesňování pralesa

Pohnou protesty krutým režimem? Íránci, kteří uprchli do Česka, se neshodnou, věří ale v návrat

Protesty v Íránu pokračují už více než měsíc. „Nejsou to klasické protesty. V Íránu totiž nejde o žádná organizovaná shromáždění. Tam prostě jdete do ulic a čekáte, co se stane,“ popisuje uprchlík.