Británie jako sáček čaje. O brexitu žertují i někteří komici, ale jen v mezích povolených zákonem

Brexit se stal pro mnohé Brity frustrujícím tématem, co se bezvýsledně řeší už několik let. To se týká i některých komiků, kteří se snaží lidi rozesmát právě vtipy o brexitu. Mnozí z nich se však pokoušejí tématu odchodu Británie z EU raději vyhnout. Dělat si legraci z britské politiky má navíc ve Spojeném království překvapivé meze dané zákonem. Londýn 14:21 21. ledna 2019

Hlasité snahy předsedy dolní komory britského parlamentu Johna Bercowa, nabádajícího své kolegy poslance k pořádku, jsou podle deníku The Guardian jedinou úlevou a řádem v brexitovém chaosu na britské politické scéně.

Podobné video sestřihy z britského parlamentu jsou na sociálních sítích běžné. Ostrovní televizní komici, kteří si berou na paškál parlamentní politiku, se ale už léta setkávají s jedním omezením.

Jak nedávno připomněl John Oliver ve své televizní show na stanici HBO, v Británii platí zákaz využívat záznamy z parlamentních debat v komediálních pořadech a politické satiře.

Oliver proto - s ohledem na své diváky ve Spojeném království - namísto záznamů využil služby americké komika Gilberta Gottfrieda a nechal ho legračním hlasem předčítat text dohody britské vlády se sedmadvaceti unijními zeměmi.

Jiní komici v podobných případech v minulosti využívali herce inscenující výstupy britských politiků ve Westminsteru.

Ale i stand-up komici, kteří vystupují v britských klubech a mají bezprostřední vztah s publikem, narážejí na obtíže.

Ivo Graham spolupracuje na tvorbě satirických pořadů s BBC, ale ve svých vlastních show se politice spíš vyhýbá.

„Nemyslím si, že brexit je dobré téma pro stand-up komiky. Mám za to, že lidi po několika letech politických jednání tohle téma přinejmenším nudí, anebo jsou naštvaní. A to nejsou zrovna emoce dobré pro komedii. Hned po referendu koloval vtip, že kdo začne mluvit o brexitu, rázem ztratí polovinu publika. Jen záleží na tom, kterou - podle toho, kde vystupujete," vysvětluje.

On sám zastává názor, že lidé si chodí večer do klubu poslechnout stand-up komiky, aby se zasmáli a odpočali si od povinností i frustrujících zpráv.

Z tohoto úhlu pohledu tak podle něj úspěšná komediální vystoupení v době brexitu mají jednu věc společnou - nepojednávají o brexitu. I tak má některé vtipy o brexitu rád zvláště ten připodobňující Británii k sáčku čaje

„Známý komik James Acaster přišel s historkou, jak pil čaj se spolubydlícím a ten se ho zeptal, jestli chce nechat sáček dál louhovat v hrnku, nebo ho vyndat. A on mu na to řekl, že to je těžká volba, protože, když nechá sáček v čaji, tak to vypadá, že ztratí na síle, ale stane se součástí silnějšího čaje. Když ho vyndá, čaj bude slabší, jenže sáček poputuje rovnou do koše,“ říká Graham s tím, že to je podle něj brilantní analogie současného vztahu ostrovní země s Evropskou unií.