Jazykovědci žádají Brity o pomoc, chtějí rozšířit Oxfordský slovník angličtiny o nové pojmy

Představte si, že jste Brit, máte psa a jdete s ním k veterináři a tam mimoděk zaslechnete výraz „DSTO". Není to diagnóza ani název léku. Je to postřeh, jenž by v češtině mohl znít PCHNM, tedy „pes chytřejší než majitel". Oxfordský slovník angličtiny se o taková nová slova rozšiřuje co čtvrt roku a jazykovědci, kteří se o to starají, teď vyzvali veřejnost o pomoc. Londýn 10:32 6. února 2019

Britské lingvisty z Oxfordského slovníku angličtiny zajímá profesní slang zdravotníků, hasičů, zedníků, učitelů, ale i dalších profesí. Častokrát jde o výrazy, jimž opravdu rozumí jen zasvěcený.

Deník The Guardian uvádí příklad takového nového slova z oblasti zdravotnictví, konkrétně na britské pohotovosti se prý dá zaslechnout: GOMER. To je slangové označení hypochondra, který jde na pohotovost opravdu s banálním problémem. GOMER je vlastně zkratka „Get Out of My Emergency Room“, česky „Vypadněte z mé pohotovosti“.

Editorka slovníku Fiona McPhersonová v rozhovoru pro The Guardian vysvětlila, že nezasvěcené mohou takové slangové výrazy zmást, proto editory zajímají příklady, kdy se lidé se zvláštními a nesrozumitelnými výrazy z oblasti profesního slangu setkali. Slovník tyto nové výrazy definuje. V prosinci to bylo na 600 výrazů, nebo slov s novým významem.

Odezvu editoři dostali už například na twitteru, kde jeden uživatel napsal, že v divadle narazil na výraz „banana“ jako sloveso (banánovat), a znamená to údajně „přejít jeviště obloukem, nikoli přímo“.

UFO - nedošitá sukně

Není to poprvé, co Oxfordský slovník angličtiny žádá Brity o pomoc. Jazykovědci nedávno chtěli vědět víc například o výrazech, které používají mladí lidé, nebo o různých regionálních termínech.

Například slovo UFO se už prý v Británii nepoužívá ve významu „neidentifikovaný létající předmět", ale spíš ve smyslu „nedokončená věc“, třeba v souvislosti s pletením nebo šitím: nedopletený svetr, nedošitá sukně apod.

V případě neologismu záleží, jestli se slovo řádně ujme. Tedy, že když si někdo vymyslí obecně srozumitelné slovo, a to začne žít svým životem a lidé je začnou používat.

A pokud budou mít editoři slovníku po čase několik navzájem nesouvisejících dokladů použití toho slova (množství takových dokladů není přesně dané), slovo se možná jednou do slovníku dostane.

Svou úlohu hraje i čas, protože jsou slova, která se najednou objeví, jsou frekventovaná, často se používají, ale poté zájem o ně opadne. Jiná se zase drží mnohem delší dobu s menší frekvencí.