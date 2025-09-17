Brněnské krematorium prošlo rekonstrukcí za 100 milionů. Má nové ekologičtější pece

Nové pece, chladící a mrazící boxy i ekologičtější spalinové filtry. Dělníci v Brně po víc než roce dokončili rekonstrukci krematoria na Ústředním hřbitově. Oprava prvorepublikové památky od Ernsta Wiesnera stála 100 milionů korun. Výsledky modernizace nepoznají ani tak pozůstalí, ale především zaměstnanci Pohřebních a hřbitovních služeb města Brna.

Během roku uděláme kolem pěti a půl tisíce žehů, říká ředitelka pohřebních služeb Olšáková

Během roku uděláme kolem pěti a půl tisíce žehů, říká ředitelka pohřebních služeb Olšáková | Foto: Monika Hlaváčová | Zdroj: ČTK

Pracovníci pohřebních služeb umístili prázdnou rakev na malý jeřáb. Truhlice visí ve vzduchu, přidržují ji tři patky zespodu a jeden muž teď s celým ramenem po kolejnicích zajíždí do nové pece. Všechno je jenom ukázka, pec se nerozpálí.

Poslechněte si reportáž ze zrekonstruovaného brněnského krematoria

„Nám ta nová technologie ani neumožní udělat falešný závoz, protože hned nám vyjede kremační číslo a hned se nám započítá do počtu spálených,“ zdůrazňuje ředitelka pohřebních služeb Lea Olšáková.

Krematorium používá tři pece, dvě jsou úplně nové a taky větší. Pojmou i mohutnější rakve a těla do 200 kilogramů. Původní, skoro 30 let staré pece, podle předsedy představenstva městské firmy Martina Černého (KDU-ČSL), dosluhovaly.

„Velmi často se stávalo, že jsme třeba museli technologicky zastavit, museli jsme volat nějaké opraváře. Komplikovalo nám to provoz,“ popisuje.

Stará technologie taky dostala velkou zátěž v posledních letech kvůli pandemii covidu. „Během roku uděláme kolem pěti a půl tisíce žehů. V době covidu to bylo i o tisíc žehů více,“ dodává Lea Olšáková.

2:36

Při pohledu na krematoria se lidem krása nevybaví. Jejich architektura ale může být mimořádná

Číst článek

Pece jsou nově výrazně ekologičtější. Do ovzduší se přes moderní filtry dostane o polovinu méně emisí oxidu uhelnatého. A to všechno díky trubkám a rozvodům, ke kterým se jde do sklepa. „Rozdíl je obrovský. Máme zbrusu nově opraveny veškeré omítky, veškeré rozvody,“ říká Černý.

V suterénu je taky mnohem větší horko než nahoře u pecí, a to i přesto, že nejsou zapnuté. „Je tu pořád naakumulovaná teplota,“ potvrzuje Černý.

Dělníci taky vyřešili problém s vlhkostí i starou kanalizací. Na dvůr připevnili střechu, aby pracovníci nemuseli rakve překládat za deště. Nové jsou i chladící místnosti, které umožní těla zesnulých uchovat v krematoriu déle, pokud to je potřeba.

„Jdeme do té technologie, kde je možné přepnout chladící box na mrazící a budeme mít kontinuální využití,“ popisuje Olšáková.

Zaměstnanci tu mají taky nové kuchyně, šatny i odpočinkovou místnost.

