Stěhování tisíců knih. Největší brněnská matrika míří na novou adresu

Matrika na radnici Brno-střed, jedna z největších v celém Česku, je zavřená a funguje jen v omezeném provozu. Úřednice se v těchto dnech stěhují na nové pracoviště z Dominikánské a Husovy ulice před hlavní vlakové nádraží. Ze současných kanceláří se stěhují počítače, archivy i historické knihy. A taky záznamy z jediné zvláštní matriky v České republice. Brno 21:30 3. září 2022

Je to přes 3600 velkých svazků knih z období zhruba od roku 1900 do současnosti. V nich jsou ručně nebo z dob druhé světové války strojově psané zápisy narození, úmrtí či sňatků. A nejsou to jen záznamy z Brna-středu, ale taky z městských částí Bohunice, Kohoutovice, Bosonohy a Starý i Nový Lískovec, které do matričního obvodu spadají.

„U narozených dětí nerozhoduje trvalé bydliště rodičů, ale místo narození, takže pokud jsou narozené v brněnských porodnicích ve Fakultní nemocnici Bohunice, na Obilním trhu nebo u Milosrdných bratří, tak všechny tyto děti úředně spadají pod nás,“ doplňuje vedoucí matriky Markéta Tintěrová.

Co je rukou psáno, to je dáno

K tomu její odbor spravuje i zápisy jediné zvláštní matriky v celé republice, kde úřednice vyřizují události týkající se českých obyvatel v zahraničí, tedy sňatky v cizině, narození i úmrtí. V knihách jsou taky záznamy o registrovaném partnerství pro celý Jihomoravský kraj.

Kromě tohoto velkého archivu se teď ze dvou míst do jednoho centrálního sídla stěhuje i 43 matrikářek a s nimi i potřebná výpočetní technika. K tomu jen za letošek asi 20 tisíc spisů, které pak míří do Archivu města Brna. Se stěhováním těchto dokumentů jim pomáhají brigádníci z řad studentů.

Matriční úřad Brno-střed | Foto: Tomáš Kremr | Zdroj: Český rozhlas

„Matriku si představte jako kroniku nebo jinou velkou knihu. Ty současné mají formát A4, ty starší měly formát A3. Jsou silnější, některé jsou i okované, některé psány německy. Jsou to cenné materiály. Pokud je nějaký nesoulad ve státní evidenci, mezi elektronickým a psaným údajem, tak vždy rozhoduje to, co je ručně napsané v knize,“ zdůrazňuje Tinětrová.

Zavřené přepážky do 12. září

Zvláštní matrika v Husově ulici je kvůli stěhování úplně zavřená do 4. září. V pondělí 5. září a ve středu 7. září bude přijímat klienty pouze po předchozí telefonické domluvě v nových prostorách v Nádražní ulici, v nedávno opraveném domě číslo 4, který patří městské části.

Matrika z radnice v Dominikánské ulici bude zcela zavřená od 1. do 11. září a kompletně obnovený provoz je v plánu až 12. září na novém místě.

Pokud někdo v tomto období potřebuje vystavit duplikát nějakého matričního záznamu či dokumentu nebo si přijít pro rodný list dítěte, na úřadě nepochodí, nikde jinde takový dokument nedostane a musí si počkat. „Vystavování matričních dokladů je bez náhrady, není možné nic vystavit u jiného úřadu, než u příslušného podle uložení matričních knih,“ potvrzuje Tintěrová.

Do prvního patra domu v Dominikánské ulici se na místo matriky do dvou měsíců přestěhují zaměstnanci ze správy nemovitostí městské části z Měnínské ulice. Prostory v Měnínské ulici poslouží dalším zaměstnancům úřadu městské části.

Volné kanceláře v Husově ulici teď po zvláštní matrice využijí další úředníci magistrátu, kterému budova patří a zaměstnanci Brna-středu tam byli v nájmu.

„Navíc tady na radnici na adrese Dominikánská 2 upravujeme podatelnu. Bude tam zároveň poradenské pracoviště uzpůsobené pro handicapované občany, přístup bude bezbariérový. Takové místo tady zatím není, protože sídlíme v bývalém dominikánském klášteře a je velmi těžké památku upravit tak, aby byla bezbariérová,“ dodává mluvčí městské části Kateřina Dobešová.