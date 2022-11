Daruj kelímek, přispěj na dobrou věc. Na trzích v Brně je možné věnovat peníze i díky záloze na kelímek

Kdo v Brně vypije svařené víno, punč nebo třeba horký mošt, může přispět na dobrou věc. Vánoční trhy v centru města jsou totiž letos spojené s novou benefiční akcí. Její hlavní měnou jsou zdobené plastové kelímky na nápoje, za které lidé platí zálohu 50 korun. Částky je možné se vzdát a na speciálních sběrných místech přispět jedné z 18 pomáhajících organizací. Brno 16:33 29. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Daruj kelímek, stánek na Moravském náměstí | Foto: Tomáš Kremr | Zdroj: Český rozhlas

„Kelímek jsem věnovala na dětskou onkologii. Dneska jeden, včera jeden. Každý den přispívám,“ říká paní u sběrného stánku. Darovat je možné například na podporu udržitelnosti, zvířat i na humanitární pomoc.

Plastový zdobený kelímek z vánočních trhů v Brně si nemusíte vozit domů jako památku, ani si za něj nechat vrátit zálohu, ale můžete ho darovat na dobrou věc

Spoluautorem letošní sbírky je Adam Vodička. S beneficí už má zkušenosti:

„Bylo to letos v lednu. Lidé přicházeli na stánky s občerstvením a kupovali si jenom samotné kelímky, aby je následně darovali u stánku Daruj kelímek. To jsme vybrali asi 130 tisíc korun. Ale to hlavní byl poměr – každý pátý kelímek šel do tohoto projektu. Letos bychom si přáli přiblížit se milionovým částkám, aby to organizace opravdu poznalo.“

Sbírka s kelímky skončí v lednu na Tři krále, až zavřou poslední stánky s jídlem a pitím na brněnských trzích.