Polní kvítí ve městě pomáhá. V Bruntále si louku v centru pochvalují hlavně v horkých dnech

Místo klasických záhonů mají přímo v centru Bruntálu květinovou louku. Pestrobarevná oáza se osvědčila a letos chtějí v zahradnickém experimentu pokračovat. Nové louky přibudou na dalších třech místech. Zeleň s travinami, bylinami a polními květinami má mimo jiné i udržet vlhkost ve městě. Bruntál 22:51 24. června 2019

„Vysazují tady ty květiny, dali tady i stromy, pěkné je to. Hodně tady lidé posedávají, odpočívají, i s dětmi. Líp se tady prochází,“ říká paní Vladimíra. Květinovou louku má na očích každý den. „Jsou tady vlčí máky a spousta květin, které ani neznám. A něco teď dosazovali,“ dodává.

V Bruntále natáčela reportérka Klára Kohoutová

Vzrostlá louka je přímo v centru města. Vidět je odtud na banku, restauraci, bytovou zástavbu. A uprostřed toho všeho je pestrobarevná oáza.

„Rostliny jsou připravené na květ, to jsou letničky. Ty, které jsou menší – tady vidíme například měsíček lékařský – ty jsou dosévány. Máme zde rostliny, jako je třeba krásenka, len červený, chrpy v různých barvách. Celá louka vyroste do zhruba půlmetrové výšky a krásně pokvete až do půlky října, do prvních mrazíků,“ popisuje Lucie Wágnerová z bruntálské radnice.

A proč jsou takové louky ve městě důležité? „Kdybychom měli všude pouze na nízko sekané trávníky, ty nám neudrží mikroklima. Jsou velice nízké, voda se rychle vypařuje. A okolní teplota i díky betonu a vůbec materiálu, který je tu použit, by se zvyšovala. Tím, že doplníme do městské zástavby zeleň – ať už stromy, keře, nebo bylinné patro, to mikroklima se udrží,“ dodává Wágnerová.

Vedení radnice chce letos kvůli udržení vlhkosti ve městě nechat vysadit další tři louky například u parku nebo poblíž mateřské školy.