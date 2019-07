Portrét budoucí předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové obohatil filatelistické sbírky

Nově zvolená předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová se už stává sběratelským artiklem. Už den po jejím potvrzení poslanci Evropského parlamentu se na poště v budově této instituce ve Štrasburku objevila obálka s jejím portrétem. Podobizna německé političky upoutala pozornost reportéra Radiožurnálu, který si jednu pořídil do filatelistické sbírky. Brusel 16:46 21. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Budoucí předsedkyně Evropské komise obohatí filatelistické sbírky. | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

Na poštovním úřadě se ráno po zvolení Ursuly von der Leyenové předsedkyní nové Evropské komise pilně razítkovalo. Stánek provozuje Jean-Luc Staedel, který jej převzal od svého otce.

Omylem vytištěná na zelený papír místo růžového. V Německu se prodala známka za 32 milionů korun Číst článek

„Začalo to v roce 1949, když vznikla rada Evropy. Byl to můj otec Paul Staedel, který se už zabýval filatelií a přišel s nápadem vydat poštovní obálku u příležitosti vůbec prvního zasedání Rady Evropy. Pak to dělal při každém dalším zasedání. Rada Evropy to považovala za dobrý způsob jak se tehdy zviditelnit. Když se potom ustavil první Evropský parlament v roce 1958, pokračoval ve vydávání sběratelských obálek. Od roku 1976 vyrábíme obálky ke každému zasedání, nebo k návštěvě nějaké významné osobnosti,“ vysvětluje Staedel.

Na obálce ke zvolení Ursuly von der Leyenové je její obrázek s pečlivě upravenými vlasy zčesanými z čela, s bílou halenkou a v bledě modrém kostýmku. Vedle ní vlaje evropská vlajka s hnědou barvou nakreslenými siluetami štrasburské katedrály, budovy Evropského parlamentu a poslaneckými lavicemi.

Dopředu už měl připravenou matrici obálky. Čekal až do večerního potvrzení volby a teprve pak rozjel tiskárnu. Pracoval přes noc, aby byla obálka k dispozici hned další den ráno. Vytiskl limitovanou sérii pouze 200 kusů.

Jednička je ale rezervovaná pro osobnost, které se obálka týká, tedy pro paní Leyenovou. Obálku číslo 2 má rezervovanou poslanec, který všechny obálky sbírá. Stojí 8 eur - tedy asi 200 korun.

Na prodeji příležitostných obálek prvního dne vydání se dnes nedá podle pana Jeana-Luca vydělávat. Před 20 lety to ještě šlo. Teď musí na výrobu někdy dokonce doplácet. Žije ale svou prací a je také nadšený Evropan. Proto pan Jean-Luc Staedel tiskne další a další obálky a nabízí je ve stánku přímo vedle jednacího sálu Evropského parlamentu.