Požádat letos o dávky? Roky lidem říkáme, že kdo je bere, je parazit. Proto teď nežádají, říká expert

Sociální dávky se v Česku dlouhodobě prezentovaly jako něco negativního, i proto mohou mít dnes, v době vysokých cen energií, zábrany o ně požádat, myslí si sociolog Adam Fialík z Platformy pro sociální bydlení. „K současným velmi drahým nájmům a hypotékám se přidaly i drahé energie a ceny za služby. Pro spoustu lidí může být tato zima velmi kritická,“ říká Fialík a vysvětluje, o jaké dávky mohou lidé žádat. Praha 13:20 1. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Úřad práce Novodvorská | Foto: Petr Topič | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Jak žádat o sociální dávky, se dnes snaží ministerstvo sociálních věcí zjednodušit, uznává Fialík v pořadu Finančák Radia Wave: „Teď už jde o příspěvek na bydlení možné žádat prakticky plně online. To je pro spoustu lidí velmi dobré ulehčení. Ministerstvo se snaží zjednodušovat i formuláře. Přesto to může být pro spoustu lidí příliš složité.“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Žádáte si o příspěvek na bydlení? Nejste žádní paraziti, říká Adam Fialík

„V Česku je velký problém také s tím, že dávky byly často prezentovány jako něco negativního. Mluvilo se o zneužívání, o tom, že nepřizpůsobiví parazitují na systému. Drtivá většina výstupů politiků směřovala k tomu, jak dávky znepřístupnit,“ připomíná sociolog s tím, že ke zneužívání dávek sice docházet mohlo, ale ne masově.

Jenže doba pandemie, současná agrese Ruska na Ukrajině a vysoké ceny energií zasáhly světovou i českou ekonomiku tak, že pomoc státu může potřebovat víc lidí než dřív.

Někteří rodiče nežádají o náhradní výživné. Nechtějí kazit vztahy a podání je složité, vysvětluje odbornice Číst článek

„Vláda se dnes snaží akcentovat příspěvek na bydlení jako tu věc, která může lidem pomoci. Jenže tohle je dlouhodobý problém, když 15 let lidem říkáme, že je to spojené s negativy, tak se to za pár měsíců nezmění,“ upozorňuje sociolog, který se věnuje krizovému bydlení a působí jako poradce v projektu Housing First, který pomáhá lidem udržet si bydlení a zapojit se následně do společnosti.

Příspěvek podle něj v Česku pobírá jen 5 procent lidí, nárok na něj by ale měla až pětina populace.

Příspěvek na bydlení pro všechny

Příspěvek na bydlení rozděluje Úřad práce. „Je to velmi široce pojatá dávka a princip výpočtu je relativně jednoduchý. Má to krýt náklady na bydlení ve standardních bytech nebo v nájmech, dosud to muselo být jenom pro trvalý pobyt, ale dnes už je to i na základně podnájemní smlouvy bez trvalého pobytu,“ říká Fialík.

Formulář na dávky už neposílá adresy do zahraničí, ministerstvo práce ho upravilo Číst článek

Další dávkou, o kterou je možné žádat na Úřadu práce, je dávka hmotné nouze. „To je pro lidi, kteří nemají dostatek prostředků na život. Tato dávka je daleko přísněji kontrolována, každý měsíc se vyhodnocují náklady, jaký má člověk příjem, jestli si ho nemůže nějak zvýšit třeba prodejem majetku,“ vysvětluje Fialík.

„Může to pomoci lidem, kteří bydlí třeba na ubytovně nebo v azylovém domě. Daleko lepší by ale bylo, kdyby i pro tyto případy fungoval příspěvek na bydlení, protože na ten dosáhne daleko víc lidí,“ navrhuje sociolog.

Mladí, staří, sami

Největší problémy zaplatit bydlení mají podle sociologa mladí lidé, seniorky a senioři a samoživitelky a samoživitelé. V Česku je zhruba 62 000 domácností v bytové nouzi, tedy bez stabilní formy bydlení.

„Mladí lidé se nám ale často neukazují v průzkumech, protože dost často využívají substandardních forem bydlení – žijí u rodičů, nebo s kamarády,“ říká Fialík.

Sociální dávky a přídavky by šlo vyplácet i bez žádostí, máme na to dostatečná data, říká sociolog Prokop Číst článek

Seniorům by podle něj pomohlo sdílené bydlení, které začíná fungovat v Brně. „Senioři bydlí ve velkých bytech v centru, které jsou pro spoustu lidí až moc velké. Pro seniory je to ale využitelné, mají společné prostory a každý svůj pokoj. Nahrazuje to velké instituce,“ přibližuje sociolog.

Praha má svoji městskou nájemní agenturu, která lidem zprostředkovává nájmy na soukromém trhu. „Protože pro spoustu lidí je problém našetřit vstupní kapitál do nájemního bydlení, tedy kauce, provize a kolikrát i první nájem,“ dodává Fialík.

Celý rozhovor si poslechněte v audiozáznamu.