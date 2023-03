Do bytu se nevejde všechno, multifunkčnost je na škodu, tvrdí Schwestern a navrhují vestavěný nábytek

Milion a půl, tolik stojí průměrná úprava bytu od dua Schwestern. Nábytek, který sestry vymyslí, jim na míru vyrábí rodinná firma, kterou založil s kamarády jejich otec.

„Ze zkušenosti známých vím, že zaplatí architektovi za vizualizaci a pak zjistí, že nemáte nikoho, kdo by to postavil. Architekt pak řekne, že musíte zaplatit další peníze za technický dozor. Nebo že návrh neschválí památkáři,“ vyzdvihuje Lenka, která si od Schwestern nechala upravit svůj byt v pražských Holešovicích.

Cena za interiér na míru může být i nižší než 1,5 korun, uznávají Schwestern. Pak ale není výsledek takový, aby s ním byly zcela spokojené.

„Myslím, že se tahle investice vyplatí. Návrh vzniká společně, je to dialog, takže do nábytku a celého vybavení se otiskne člověk sám. A pak se pohybuje v bytě, který ho trochu zrcadlí,“ vysvětlují Schwestern.



A vyzdvihují ještě další aspekt své práce:

„Naši klienti mají spíš menší nebo středně velké byty a je potřeba tam maximálně využít úložné prostory. Vestavěný nábytek to umožňuje.“

Chtít ale do obývacího pokoje malého bytu dostat jídelní a pracovní stůl, televizi, a gauč je podle nich na škodu. „Je potřeba si uvědomit priority a nesnažit se do bytu nacpat všechno. Zabijákem bytu je multifunkčnost,“ říkají.

Nehromadit

Schwestern připomínají, že čím víc úložného prostoru lidé doma mají, tím víc hromadí věci. „Člověk si musí uvědomit, že žije v bytě, ne v domě. A že to s sebou nese i nějaké nevýhody. Nemůže chtít mít všechno v bytě. A ani není potřeba toho mít kolem sebe spoustu,“ tvrdí dvojice architektky a designérky nábytku.

Sesterské duo se v bytech snaží pro ukládání věcí využít třeba vysoké stropy a snižovat podhledy. Nerady ale navrhují vyvýšené spaní. „Není to praktické a ani příjemné, ale dělaly jsme to už dvakrát na základě požadavku klienta,“ přiznávají.

Schwstern rády využívají jako základní materiál překližku. „Je to levnější materiál než masivní dřevo. Jsou to naskládané vrstvičky dřeva na sebe, vytváří to typický vzhled z hrany. Překližka se dá ohýbat a můžeme v tom dělat různé díry a perforace,“ vysvětlují a dodávají, že překližka je jako materiál populární už mnoho let. Sestry proto věří, že jen tak z módy nevyjde.

Kromě bytů navrhly Schwestern také řadu výstav. Ta poslední je výstava malířek sester Válových Cesta předurčená osudem, která je teď k vidění v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře.

Poslechněte si celý rozhovor, audio je nahoře v článku.