Skvělé řešení i experiment, který není pro každého. Studenti bydlí v domě s pečovatelskou službou

Studium na vysokých státních školách je zadarmo, všechno okolo ale stojí studenty nebo spíš jejich rodiče peněz hodně a nejvyšší položka bývá bydlení. Ubytování na kolejích vyjde třeba v Praze od tří do šesti tisíc korun za měsíc v závislosti na lokalitě a na tom, kolik studentů na pokoji bydlí. Praha 9:40 31. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Johana už druhým rokem bydlí v domě s pečovatelskou službou a pomáhá seniorům | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

Se zajímavým návrhem přišla pečovatelská služba na Praze 3, která nabídla studentům nižší nájem za to, že budou pomáhat seniorům. Projekt funguje k oboustranné spokojenosti třetím rokem.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Skvělé řešení, ale i experiment, který není pro každého. Studenti bydlí v domě s pečovatelskou službou (4. díl z 5)

„Ještě nemám ani stůl, bydlím tu teprve týden, ale cítím se tady moc fajn,“ vypráví nadšeně ve svém novém bytě o velikosti 34 metrů čtverečních studentka psychologie Barbora z Brna. „Je to zatím největší byt, který jsem kdy měla. Byla jsem ve spolubydlení, na koleji, teď mám poprvé vlastní.“

Barbora bydlela na koleji v jednolůžkovém pokoji, za který platila měsíčně šest tisíc korun. Tady je to se vším všudy o několik stokorun víc. „To se ale nedá srovnat. Počítala jsem s tím, že nastěhování nebude levná záležitost, nemám ani brigádu, protože jsem se teprve teď nastěhovala zpátky do Prahy. Tak uvidím.“

Bez nároku na kolej

Barbora v domě s pečovatelskou péčí bydlet začíná, uspěla ve výběrovém řízení a zatím se rozkoukává. To naopak studentka antropologie Johana tady bydlela celý rok a je z této možnosti nadšená.

Barbora ve svém týden novém bytě | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

„Vrátila jsem se tenkrát v z Erasmu, neměla jsem naspořené žádné peníze, na bydlení jsem neměla. Tak jsem tak nějak přebývala u mámy, u bráchy a tohle bylo skvělé řešení. Jsem z Prahy, takže nemám nárok na kolej. V Praze je to problém, za pokoj dáte deset tisíc, to je mazec.“

Johana často docházela k osmdesátnici Martě Königové. Ta má svůj pokoj v domě s pečovatelskou službou a právě vaří kávu pro návštěvu. „Johanku jsem si moc oblíbila. Chodily jsme spolu na procházky, vyprávěly jsme si, občas mi pomohla nakoupit. Byla jsem spokojená.“

Jiný způsob trávení volného času

Právě takový typ služby nebo pomoci mají na starosti studenti, kteří v domě bydlí. Měsíčně mají povinnost odsloužit třicet hodin, ale podle vedoucí pečovatelské služby Emílie Kalové není nijak striktně dáno, co a kdy mají dělat. „My jsme s tím projektem hodně spokojení. Pomohlo nám to během pandemie, kdy jsme dobrovolníky zapojili do přímé péče.“

Studenti platí nájem zhruba 140 korun za metr čtvereční a podle Kalové je to pro sólisty, kteří se nebojí jít do neznámého prostředí. „Jdou mezi seniory, což je také trochu experiment, takže to určitě není pro každého. Ještě přemýšlíme o tom, že bychom trochu zlevnili, aby byl větší zájem.“

Dům s pečovatelskou službou nabízí levnější bydlení jen pro několik studentů, teď však o projekt projevila zájem městská část Praha 6, která s tím letos začíná, a právě tam se stěhuje Johana. „Já to nepovažuju za práci v pravém slova smyslu, spíš za jiný způsob trávení volného času. Je to skvělá možnost, o které bohužel ví velmi málo studentů.“