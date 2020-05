Červený koberec jen na schodech, promenáda bez turistů. Festivalové město Cannes zeje prázdnotou

O uplynulém víkendu měl skončit nejslavnější filmový festival v Cannes. Radnice francouzského města i organizátoři přehlídky ji ale museli zrušit kvůli pandemii koronaviru. Obyvatelé města se bojí o své výdělky, které stojí právě na turismu. Jak vypadá slavné filmové město bez svého festivalu, přímo v Cannes zjišťoval Radiožurnál. Zápisník zahraničních zpravodajů Cannes 13:45 30. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prázdné centrum festivalového města Cannes. | Foto: Marie Sýkorová | Zdroj: Český rozhlas

Nejslavnější promenáda La Croisette bývá během filmového festivalu plná lidí. Nyní tady potkáme pár turistů, jinak spíš místní obyvatele.

Kousek od pláže, kde bývají venkovní projekce nazvané Cannes plage, vcházím do kiosku s novinami a dávám se do řeči s prodavačem Thomasem.

„Jako bychom byli v zimě. Málo turistů, spíš místní. Během festivalu se po Croisette prochází spousty lidí. Před mojí trafikou jich bývá tolik, že je ani nedokážu spočítat. Všechno žije, všude je hluk i hudba. Miluju atmosféru festivalu, bez něj je to smutné,“ stýská si Thomas.

Minulý týden měl festival vrcholit, organizátoři ho kvůli pandemii museli zrušit. Z Cannes se tak stalo normální město. Před festivalovým palácem nikdo není, červený koberec je natažený pouze na schodech, chybí davy fanoušků i fotografů.

„Pracuji na festivalu od svých sedmnácti let, nejčastěji jako soukromý řidič. Něco takového jsem ještě nezažil. V Cannes je to jednoduché, vše se děje v letní sezóně. Pro devadesát procent lidí je festival zásadní příjem. Pak jsou to i mezinárodní kongresy a vydělat si můžeme i při Velké ceně Monaka. Vše se ale zrušilo. Sezóna tak prakticky skončila,“ říká mi u Café Roma třicátník Hadi, který si teď, stejně jako jeho kamarádi, přivydělává rozvozem jídla.

Blázinec bez přestávky

Už více než čtyřicet ročníků festivalu pamatuje Paulette, která má se svou vnučku v centru Cannes kavárnu a tabák.„Největší blázinec je během festivalu. Otevřeno máme do dvou do tří do rána a znovu otevíráme v sedm ráno. Návštěvníci z celého světa přicházejí na kávu i na něco malého k jídlu. Pracujeme bez přestávky,“ říká.

„Budeme muset najít nový způsob, jak přistupovat k turismu. Krize by pro nás měla být výzvou, abychom se zaměřili na inovace. Jestli si chceme turisty udržet, musíme jim nabídnout něco nového. V tom vidím jediný způsob, jak Cannes zachránit. Musíme jít kupředu,“ kurážně mi odpovídá skoro devadesátiletá majitelka kavárny.

Město Cannes maloobchodníkům pomáhá třeba tak, že nemusí platit daň, poplatky za používání prostoru na ulici, dostávají roušky i čistící prostředky a žádat mohou i o malou finanční náhradu.