Nevěřil jsem tomu. Zaplatil jsem jen deset dolarů, říká Čech, který vyhrál papežovo lamborghini

Bílé Lamborghini Huracán se zlatými pruhy podepsané papežem Františkem. Přesně tento unikátní vůz vyhrál v charitativní loterii Vladislav N. z Česka. Zaplatil přitom jen deset dolarů, tedy ani ne 230 korun. Loni se přitom ten samý automobil v dražbě prodal za zhruba 18 milionů korun. V rozhovoru pro iROZHLAS.cz popisuje, jak zpočátku nevěřil, že opravdu vyhrál. A dodává, že se chce autem určitě svézt. Rozhovor Praha/Vatikán 9:07 13. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Scházíme se v malé kavárně na okraji Prahy, naproti mě sedí pětačtyřicetiletý muž s delšími vlasy staženými do culíku. Mluví tiše a klidně. Nikdo z lidí kolem netuší, že zrovna on vyhrál v charitativní loterii unikátní automobil.

Lamborghini jako žádné jiné Lamborghini Huracán je italský supersportovní automobil, který může jet rychlostí až 325 km v hodině. Veřejnosti se poprvé představil v roce 2014 na ženevském autosalonu. Unikátní bílý vůz byl vyroben v Sant'Agata Bolognese na sveru Itálie. Pro barvy našli tvůrci inspiraci ve vlajce Vatikánu, sídla papeže. Tohle Lamborghini, jediné na světě, je proto bílé se zlatými pruhy. Interiér zdobí ho zlaté nitě, které nechávají vyniknout detailům uvnitř vozu. Některé části pak pokrývá bílá kůže. A podpis papeže Františka, který auto také posvětl, pak svítí na přední části kapoty.

„Na internetu jsem viděl jeho fotku, poslal jsem jen deset dolarů a nechal to plavat,“ popisuje mi Vladislav N., jak na charitativní loterii serveru Omaze narazil.

Zaplatil tak v přepočtu pouhých 228 korun. Peníze prý ale nedal jen kvůli autu, ale i kvůli charitě, na niž výtěžek šel.

„Kdyby šlo o klasickou loterii, tak do toho nejdu. Ale takhle jsem si řekl, že aspoň podpořím dobrou věc, že přispěju lidem, kteří to potřebují,“ vysvětluje.

Když pak před měsícem dostal první e-mail, v němž stálo, že auto za zhruba 18 milionů korun vyhrál, nejdřív tomu nevěřil. Myslel si, že jde o klamavou reklamu, kterou lidé do svých internetových schránek mnohdy dostávají.

„Říkal jsem si, že je to nesmysl, podobně jako spousta e-mailů, které vám oznamují, že jste něco vyhráli. Tomu, že jsem opravdu potenciální výherce, jsem uvěřil, až když mi začali posílat další e-maily, následovalo podepisování smluv a tak dále,“ vzpomíná s tím, že v tu chvíli už to začal brát - na rozdíl od svých blízkých - vážně.

Víc starostí, než radostí

Vše se ale změnilo poté, co se informace o jeho výhře objevila ve všech velkých českých médiích. „Moje žena tomu začala věřit až tento týden, když se to objevilo v novinách. Do poslední chvíle nevěřila, že je to možné,“ vypráví s tím, že ani v práci mu dlouho nechtěli věřit.

Od papeže do loterie Bílé Lamborhini dostal papež František od italské automobilky v listopadu 2017. V květnu následujícího roku se vydražilo za 715 tisíc eur, tedy za zhruba 18,3 milionu korun. Peníze měly jít na charitu. Vítěz, kterým měla být podle agentury Bloomberg španělská půjčovna luxusních aut, ale transakci nedokončil, a tak se vůz dostal do internetové charitativní loterie Omaze. Právě tam ho vyhrál Čech Vladislav N. Loterie vynesla celkem 200 tisíc eur, tedy přes pět milionů korun, a její výtěžek půjde na pomoc křesťanům v Iráku.

Lidé se ho ale teď ptají, jestli je v unikátním autě třeba sveze. „Každý druhý, kdo o tom ví, se chce na to auto podívat, vyfotit se s ním nebo se svézt,“ přibližuje nad šálkem kávy.

Auto ještě nemá, ale zatím je s ním prý spojených víc starostí, než radostí. „Přemýšlel jsem třeba, jak ho z Vatikánu přivezu do Česka. Řekli mi ale, že převoz auta je zajištěn,“ upřesňuje jednu z nich.

Lamborghini by si nicméně zvládl odvézt i sám. Řidičský průkaz má a zkušenosti s rychlými auty také. „Řídil jsem porsche,“ podotýká s tím, že jezdí také na motorce.

Dodává ale, že je opatrným řidičem: „Vím, jaké to je mít sílu pod kapotou. Tohle je sice ještě trochu něco jiného, ale nemám sklon zkoušet, co to auto nebo motorka vydrží.“

Starosti mu dělá také mediální pozornost, která se na něj v posledních dnech upíná. Novináři mu píší a volají, on ale o publicitu příliš nestojí. „Byl bych nejradši, kdybych vyhrál, ale auto by mi předali někde u lesa, kde by nikdo nebyl. Setkal bych se s papežem a jel bych pryč,“ nastiňuje, jak by podle něj mohlo předání vozu vypadat.

‚Je to klenot‘

Jedním dechem ale dodává, že je rád, že vůz vyhrál. A určitě se prý v něm chce svézt. „To auto je klenot. Samo o sobě má samozřejmě vysokou hodnotu, ale jeho opravdovou hodnotou je to, že je papežovo, že má vatikánské barvy a podobně,“ říká s tím, že předtím nikdy nic nevyhrál.

Papežovy dary Papež je na neobvyklé dary zvyklý. V minulosti již obdržel například motocykl značky Harley-Davidson, následně jej rovněž poslal do charitativní aukce.

Zatím se prý nerozhodl, jestli si auto nechá, nebo ho prodá. „Garáž sice mám, ale to auto je tak nízké, že tam s ním nezajedu,“ usmívá se.

Teď čeká na letenky a oficiální pozvání do Vatikánu. Klíčky by měl totiž dostat na soukromé akci, které se zúčastní sám papež František a generální ředitel automobilky Lamborghini Stefano Domenicali. Přesný termín ale ještě nezná.

„Setkání s papežem bude určitě zajímavé. Ve Vatikánu jsem ještě nikdy nebyl,“ těší se Vladislav N.

Fotogalerie (5)