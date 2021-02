Za popularizaci vědy. Novinářskou Cenu Ferdinanda Peroutky dostali Koubský a Stach

Cenu Ferdinanda Peroutky za rok 2020 dostali novináři, kteří se věnují popularizaci vědy. Jejími laureáty se v pátek stali redaktor Petr Koubský z Deníku N a Daniel Stach z České televize. Za pořádající Společnost Ferdinanda Peroutky o tom informovala Terezie Kaslová. Kvůli vládním opatřením proti šíření koronaviru se předání ceny uskuteční v Centru současného umění DOX až v dubnu. Praha 11:09 5. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Laureáty novinářské Ceny Ferdinanda Peroutky za rok 2020 se stali redaktor Petr Koubský z Deníku N a Daniel Stach z České televize | Foto: Deník N / Česká televize | Zdroj: koláž Cena Ferdinanda Peroutky

Oba laureáti podle pořadatelů v posledních měsících odvádějí mimořádnou práci při seriózním informovaní o koronavirové pandemii i v boji proti fake news. „Svět vědy, výzkumů a medicíny se tak stal pro mnohé z nás srozumitelnější,“ napsali.

Koubský vystudoval průmyslovou automatizaci na Vysoké škole chemicko-technologické. Napsal a přeložil několik knih o IT, učí na VŠE a FF UK. Pracoval postupně jako programátor, pak v Softwarových novinách, byl šéfredaktorem časopisu Inside, ředitelem iCollege a vydavatelem webového magazínu 067. V Deníku N je redaktorem pro vědu a technologie.

„Je hodně dobře, že Petra Koubského v této těžké domě máme, my, naše zneklidněná veřejnost. On totiž není epizodou, vázanou na tuto krizovou situaci. On je a nadlouho zůstane měřítkem čisté a jasné řeči, ze které se v situaci všeobecné nejistoty, neklidu a paniky, může stát politikum prvního řádu,“ napsal v laudatiu Petr Pithart.

Stach vystudoval mezinárodní vztahy na Vysoké škole ekonomické a mediální komunikaci na Fakultě sociálních věd UK. V srpnu 2010 se stal redaktorem pořadu Hyde Park České televize a o dva roky později začal moderovat pořad Hyde Park Civilizace a posléze i pořad Věda 24. Loni na jaře uváděl sledovaný pořad Země v nouzi. Je nejmladším držitelem medaile Vojtěcha Náprstka Za zásluhy v popularizaci vědy.

„Daniel Stach své hosty zpovídá s pokorou, úctou, noblesou a elegancí. Má dokonalý přehled, přesvědčivě debatuje, vládne nevídanou schopností zorientovat se v mnoha tématech od přírodních věd, chemie, medicíny, astronomie až třeba po kvantovou fyziku,“ vyzdvihla autorka laudatia Terezie Kaslová.

Ceny Ferdinanda Peroutky uděluje od roku 1995 Společnost Ferdinanda Peroutky vždy u příležitosti výročí jeho narození. Vyznamenaní by měli vykazovat vlastnosti, které byly vlastní Peroutkovi, tedy bezúhonnost před zákonem i vlastním svědomím a vysokou mravní integritu, která vylučuje rozpor mezi slovy a činy.

Jejich profesní práce má mít mimořádnou úroveň násobenou precizností výrazových prostředků a krásou jazyka. Musí vycházet z demokratické orientace, která je vždycky nekompromisní vůči všem projevům totalitarismu a nesnášenlivosti kulturní, národnostní a politické.