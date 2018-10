Neváhal, skočil do rybníka a zachránil zaklíněného řidiče. Cenu Michala Velíška získal Daniel Vepřek

Daniel Vepřek se v únoru vracel domů jinudy, než původně plánoval. Jen díky tomu si na zasněžené cestě všiml vyjetých kolejí, které končily v rybníku. V havarovaném autě byl pořád zaklíněný řidič. Daniel Vepřek mu pomohl a zachránil život. Za to si ve středu převzal skleněného anděla – Cenu Michala Velíška. Každoročně ji dostávají obyčejní lidé, kteří prokážou mimořádnou statečnost. Praha 22:10 31. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Daniel Vepřek s Cenou Michala Velíška | Foto: Michal Krumphanzl | Zdroj: ČTK

„Vidíte auto, které leží v rybníku, bojíte se, že se překotí. Leze na něj a vidíte člověka. V tu chvíli otevřete dveře a lezte dovnitř,“ popisuje Radiožurnálu oceněný Daniel Vepřek.

Jako hrdina se 53letý zachránce necítí – jednal prý naprosto přirozeně. „Probleskává vám v těch vteřinách, že auto se překotí, utopíte se. Jsem rád, že jsem se choval normálně, že jsem vlezl do auta,“ dodává.

Zaklíněného muže začal v havarovaném autě oživovat. Než přijeli záchranáři, držel mu hlavu nad vodou.

Podobně se zachoval také Josef Červenka z Brna. Ten se v červnu zastal cyklisty, na kterého zaútočil pár se dvěma psy. Za to ho ale dvojice napadla a zbila. Jinak by nejednal ani Jiří Hájek, v autobuse v Ostravě pomohl ženě s kočárkem, kterou ohrožovala útočnice nůžkami.

Podobných příběhů se nadaci ADRA letos sešlo na devadesát. Do finále pak vybrala tyto tři a lidé pak hlasovali pro ten nejsilnější. Právě příběhy každodenního hrdinství, chvíle, kdy lidé nezůstali lhostejní, je to, co má Cena Michala Velíška připomínat.

„Výzva ceny je právě o tom odkazu do našeho života, normálního života, který chceme žít. Chceme, abychom podle těchto principů starých dva a půl tisíce let žili v současnosti. Buď spravedlivý, miluj laskavost a choď pokorně,“ říká čestný předseda ceny Vítězslav Vurst.

Vyjma dospělých zachránců ocenil výbor i sedmnáct dětí. Mezi nimi i desetiletého Petra, který pomohl ženě při epileptickém záchvatu: „Ležela na zemi a něco jí bublalo z pusy. Běžel jsem rychle za kamarádem nahoru a řekl jsem mu, ať klepe na sousedy. Mezitím jsem volal tísňovou linku 155.“

Cenu uděluje nadace ADRA a televize Nova už třináctým rokem. Odkazuje k tragicky zemřelému střihači televize Michalu Velíškovi. Ten se v roce 2005 zastal dívky, kterou obtěžoval neznámý muž. Byl ale ozbrojený, na Velíška zaútočil a zabil ho.