Cena Příběhů bezpráví poputuje do Běloruska. Získají ji věznění studenti vysokých škol

Letošní Cena Příběhů bezpráví poprvé poputuje do zahraničí k trojici vězněných mladých běloruských aktivistů. Informovala o tom v tiskové zprávě organizace Člověk v tísni, jejíž vzdělávací program Jeden svět na školách ocenění uděluje. Na cenu jsou mladými lidmi do 30 let běžně nominovány žijící i nežijící osobnosti, které se aktivně postavily komunistickému režimu v Československu.

Praha 13:52 15. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít