Cenný rok navíc. Na Vsetínsku ubývá přípravných tříd, školská novela je může ohrozit úplně
Na Vsetínsku ubývá přípravných tříd, které pomáhají dětem s odkladem školní docházky. Jejich budoucnost je navíc ohrožena chystanou novelou školského zákona, která má omezit odklady pouze na vážné zdravotní důvody. Zatímco v Rožnově pod Radhoštěm je přípravná třída už třetí rok plná dětí, na Základní škole v Luhu ve Vsetíně ji museli po dvou letech zrušit kvůli nezájmu rodičů.
„Letos se nám sešla skvělá parta dětí, moc je to tady baví. Děti mají velký zájem o vzdělávání, všechny úkoly je baví, jak grafomotorika, počítání, tak sluchová analýza a syntéza,“ říká učitelka na Základní škole Videčská v Rožnově pod Radhoštěm Petra Juříková.
Kvitovala bych, aby toto bylo v každém městě, říká učitelka v přípravné třídě. Na Vsetínsku jich ubývá
Děti se zde seřadily za sebe a zkouší na tabuli malovat velblouda. Mají se tak naučit, jak uvolnit svou ruku. „Vyvíjí se jim tu sluchová analýza a syntéza – poznávají počáteční a koncovou hlásku, roztleskáváme slova na slabiky, dokážou potom rozložit slovo na hlásky. Hlavně tu pilujeme logopedii, protože mnoho dětí má logopedickou vadu. A sociální vztahy,“ dodává Juříková.
„Letos mám deset dětí, loni jsem měla dvanáct, předloni čtrnáct dětí – to je pro jednoho pedagoga skvělý počin. Zvládli jsme tak hodně dělat individuálně, děti měly velké pokroky. Kvitovala bych, kdyby toto bylo v každém městě a v každé škole,“ popisuje učitelka v přípravné třídě.
Přípravných tříd ubývá
Podobných tříd je na celém Vsetínsku jen pár a města či obce jimi často řeší nedostatek míst v mateřských školách. Dva roky fungovala také při základní škole v Luhu ve Vsetíně, letos ji ale podle ředitele Petra Kořenka kvůli nezájmu rodičů neotevřeli.
„Důvod je jednoduchý, rodiče stáhli zájem. Napřed je vždycky spoustu zájemců, pak se to zastaví a začnou přemýšlet. Tam je určitá podmínka, když mi jejich počet klesne pod určité množství, tak rozhodnu o neotevření,“ vysvětluje Kořenka.
Nezájem o přípravné třídy je podle něj dán demografickou křivkou. Rodiče také dle jeho slov vítají, když je přípravná třída na škole, kam bude dítě později chodit. „Rodiče děti nechtějí dávat jen na jeden rok. Napřed se pro tu myšlenku nadchnou, a pak v tom začnou hledat problémy,“ říká ředitel.
Jestli budou mít přípravné třídy smysl i v budoucnu, ukáže odkladová novela. Podle ní bude moci mít dítě odklad jen z velmi vážných zdravotních důvodů. Změna nejspíše výrazně sníží počet dětí s odkladem školní docházky, což pravděpodobně ovlivní potřebu přípravných tříd.