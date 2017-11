Ceny Fóra dárců rozdány. Bodoval Cimrman i kampaň Rozsviťte s námi Česko

Sbírka Cimrman pomáhá, kterou pořádal Český rozhlas, získala cenu Fóra dárců. Projekt vybral od lidí 480 tisíc korun. Nadační fond Českého rozhlasu získal cenu za nejlepší Integrovanou kampaň. Ocenění charitativním projektům každoročně uděluje Fórum dárců. Český rozhlas bodoval s kampaní „Rozsviťte s námi Česko“, a to konkrétně s novým webem a dvěma mobilními aplikacemi. Vinárna U Pavouka 17:30 29. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zdeněk Svěrák podepisující audioknihu v Českém rozhlase u příležitosti akce Půlstoletí s Cimrmanem. | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Přes aplikaci si můžou dárci najít ve svém okolí dobrovolníky s kasičkami. Udělování cen Fóra dárců pokračuje. Právě ve středu 29. listopadu je Den dárců.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Sbírka "Cimrman pomáhá", kerou pořádal Český rozhlas, získala cenu Fóra dárců v kategorii Sbírkový projekt.

„Dobrý den, tady je Zdeněk Svěrák, pomáhejte s Cimrmanem. Kdo je tam?“ ptá se na jedné z telefonních linek oblíbený režisér a scenárista.

Miloň Čepelka – jeden z cimrmanologů v Českém rozhlase. | Foto: Filip Jandourek

Herci z divadla i naši kolegové z Rozhlasu se celý den střídali u telefonních sluchátek, povídali si s dárci a zapisovali sumy, které se lidé rozhodli na sbírku poslat.

„Dobrý den, u telefonu Vojta Kotek, Cimrman pomáhá.“ Zájemci mohli přispívat i přes dárcovskou SMS nebo převodem na účet.

Vybralo se nakonec přes 457 tisíc korun. Zdeněk Svěrák byl výslednou částkou dojatý. „Já bych chtěl všem, kteří nám pomohli, stokorunou i tisícikoruny, za to poděkovat. Protože Cimrman by s vaším krokem určitě souhlasil, protože to byl dobrodinec. I když trochu lakomý,“ vzkazuje dárcům přes Radiožurnál Svěrák.

Na sbírce Cimrman pomáhá se podílely tři nadace – Nadační fond Českého rozhlasu, Centrum Paraple a Nadační fond Slunce pro všechny.

Loni darovali jednotlivci, fondy, nadace a firmy celkem 7 a půl miliardy korun.