Student dva roky staví Černobyl ve hře Minecraft. ‚Síla úspěchu spočívá ve vytrvalosti,‘ popisuje

Server Vortex o vás napsal, že jste autorem oblasti Černobylu ve hře Minecraft. Jak dlouho už na této stavbě pracujete?

Na Černobylu pracuji zhruba dva roky, když počítám můj aktuální projekt Chernobyl Universe a předešlý Minecraft Chernobyl, který stále používám jako zdroj mnoha staveb a hlavně inspirace. Samotný projekt Chernobyl Universe jsem započal zhruba před rokem, kdy jsem chtěl využít nově získané dovednosti s programy, jako jsou MCEdit2 a WorldPainter. Ale již dříve jsem měl mnoho dalších amatérských projektů týkajících se Černobylu, které nestojí za zmínku.

O hře Minecraft Počítačová hra Minecraft baví hráče už přes 11 let. Vytvořil ji dnes 41letý švédský vývojář Markus Persson přezdívaný Notch. Charakteristická je právě svou vizuální podobou plnou kostiček. Název Minecraftu je složený ze slov těžení (mine) a výroba (craft). A hráčům umožňuje v otevřeném prostředí tvořit prakticky cokoliv. Svět Minecraftu je totiž tvořený z různých materiálů, jako je písek, kámen, zlato a další, které jdou těžit a zpracovávat na různé nástroje. Hráči tak mohou stavět obydlí, pěstovat rostliny, chovat zvířata, těžit nerostné suroviny, obchodovat či vytvářet technická zařízení. Hra se později stala druhou nejprodávanější hrou na světě. A dnes má několik režimů. Můžete v ní například pouze stavět nebo bojovat o přežití.

Kdy a jak často se stavění Černobylu v Minecraftu věnujete?

Mám mnoho různých zájmů, proto jsem tvorbu provozoval velmi nepravidelně. Stavění se věnuji pouze, když mám náladu, čas a jsem dostatečně inspirován. Ze zkušenosti nikdy nic netvořím bez dostatečné inspirace. Nemohu tedy říct, že se tomu věnuji nějak moc často, ale možná je to důvod, proč se tomu věnuji tak dlouho.

Jaký je pocit stavět něco takového jako Černobyl?

Jelikož je téma Černobylu a jaderného průmyslu mým velkým koníčkem, pracuji na tomto projektu velmi rád. Protože nejsem programátor a ztvárnit černobylskou zónu v jiné hře by bylo velmi náročné, vybral jsem si pro výstavbu právě tuto zajímavou hru. Když pracuji na této mapě, připadám si, jako bych se pohyboval ve skutečném Černobylu, a proto jej buduji takovým způsobem, aby to tak zůstalo i nadále.

Co vás vedlo k tomu, že začnete se stavbou něčeho takového?

Vždy jsem se chtěl podívat do Černobylu osobně – je to můj životní sen. Až se tam jednou dostanu, asi budu ten nejnáročnější turista. Ale jelikož jsem student a nemám k tomu momentálně žádné prostředky, tak jsem se rozhodl, že si vytvořím svůj vlastní Černobyl, kde budu moci procházet úplně všechno a budu tam trávit času, kolik budu chtít. Samozřejmě i přes to výlet do Černobylu nadále plánuji, ale trápí mě skutečnost, že kvůli místním vandalům a skoro každoročním požárům ztrácí pomalu zóna své kouzlo, které právě chci zachovat v mém projektu.

Nejnáročnější stavby?

Z jakých podkladů při stavbě vycházíte?

Vycházím ze všeho, k čemu mám přístup přes internet. Jako nejběžnější zdroje pro tvorbu používám Mapy Google, YouTube, obrázky Google, ukrajinské stránky věnované Černobylu a podobně, ale také se inspiruji podobnými projekty nebo herní sérií S.T.A.L.K.E.R., ze které plánuji použít prvky jako anomálie a různé modely staveb, vozidel a tak dále.

Producenti nikdy neměli mé svolení, říká vdova po hasiči z Černobylu. Kvůli seriálu čelila kritice Číst článek

Stavba které části Černobylu nebo budovy v dané oblasti byla nejnáročnější? A proč?

Nejnáročnější části elektrárny byly hlavně prostory, ke kterým jsem nikde nesehnal žádnou dokumentaci. Jde hlavně o všechny podzemní prostory a o prostory, které se tak úplně netýkají jaderného procesu. Jde hlavně o různé sklady, administrativní budovy a komplexy pro podobné účely. V této situaci jsem se musel inspirovat nějakým méně důvěryhodným zdrojem nebo využít malých znalostí jaderné energetiky a domyslet, co by tam tak asi mohlo být.

Reflektuje mapa současný stav Černobylu a oblasti kolem něj? Nebo se váže k nějakému konkrétnímu roku?

Můj projekt nemá pevně určené datování. Jelikož se zóna neustále mění kvůli bezpečnostním opatřením, bylo by složité zachytit celou oblast v jednom určitém období. Plánuji však moji mapu reflektovat přibližně do roku 2012.

Jak jste se vlastně dostal ke hře Minecraft?

Jako každý jiný hráč před poměrně dlouhou dobou a vždy mi herní survival režim připadal trochu postapokalyptický, ale vždy mi zde chyběly takové ty důvody, jako například původ příšer ve hře a skutečnost tak malého osídlení hrou vygenerované mapy.

Ruiny čtvrtého bloku jaderné elektrárny Černobyl. V zadní části je modrý plnič přání, který se původně objevil v herní sérii S.T.A.L.K.E.R. | Zdroj: Archiv Jana Skopala

Stažení zdarma

Jak velkou oblast okolo Černobylu mapa v Minecraftu postihuje?

Postupem času neustále vydávám nové aktualizace mapy, která se stále více rozšiřuje. Ideálně bych si přál postavit celou černobylskou zónu, včetně všech vesnic a měst. Dále plánuji postavit pod povrchem velký podzemní svět plný tajných laboratoří, průchodů a různých zapomenutých katakomb, které na sebe budou různě navazovat a některé z nich budou různě zdeformované. Hráč zde bude moci najít útočiště pro přežívání a prozkoumávání zóny plné příšer a pokladů.

Co všechno mohou v dané mapě hráči najít?

Hráč zde bude moci nacházet různé objekty, stavby, vesnice a města, které budou postavené podle reálné zóny, ale také se zde chystám zahrnout mapy z herní série S.T.A.L.K.E.R., které chci zabudovat do míst zóny, která jsou více odlehlá a která se k dané mapě hodí.

To znamená, že by se měly mapy herní série míjet s reálnými komplexy zóny kromě města Poliske, do kterého se chystám částečně zahrnout smyšlenou mapu Dead City, která vizuálně právě městu Poliske odpovídá. Stalkerovské mapy z dílu Call of Pripyat kvůli hodně smyšlenému mapování se nechystám ztvárnit podle hry – kromě mapy Pripyati, která je mapovaná správně.

V Německu po Černobylu stále rostou radioaktivní houby, nejpostiženější je bavorská strana Šumavy Číst článek

A detaily?

Co se týče detailů, tak ty budu moci vytvořit pouze na možnosti této hry, ve které jsem si při počátku budování právě kvůli detailům zvolil hodně velké měřítko.

Lidé si mohou mapu stáhnout zdarma. Kolik jich tak učinilo?

Podle dat na internetové stránce, kde mám danou mapu zveřejněnou, se počet stahování pomalu blíží k 1500.

Jaké zajímavé možnosti hráči v dané mapě mají?

Žádný příběh do mého projektu zatím neplánuji. Hráči budou moci procházet mapu, přežívat a kochat se zónou. Dále se chystám ztvárnit do této mapy různé nástěnné obrazy pomocí funkce snímání mapy na item, ve kterých budou různě zakreslené malby věcí, míst před havárií a různých osobností z tehdejšího Sovětského svazu, jako byl například Vladimir Iljič Lenin. Tyto obrazy hráč bude moci nacházet po celé mapě a vytvářet z nich svoji sbírku.

Proč by se lidé měli do Černobylu ve hře Minecraft vlastně podívat?

Měli by vidět, jaké následky mají lži a nezodpovědnost. A jak to dopadne, když lidé budou příliš chamtiví a netolerantní k přírodě. Můj projekt by tyto prvky měl vystihnout ze zcela jiné perspektivy.

Spolupráce na Černobylu

Máte na stavbu své mapy nějakou odezvu?

Lidé mi píšou neustále, většinou mi chtějí pomoci s budováním. Ty zcela vítám a nabírám je na můj Discord server, kde vzájemně diskutujeme o následném vývoji. Zatím jsem se naštěstí nesetkal s negativní odezvou.

Pracujete sám, nebo vám někdo pomáhá?

Momentálně pracuji sám, ale je jen otázkou času, kdy se aktivně zapojí i ostatní hráči.

Plánujete s někým spolupracovat?

Spolupracovat se mnou může v podstatě každý, kdo si o to řekne a nějak mě kontaktuje.

A nebojíte se, že třeba nebudete mít dostatečnou kontrolu nad podobou Černobylu v Minecraftu?

Samozřejmě výtvor každého musí být prvotně řádně vyhodnocen, jestli odpovídá dané kvalitě. Pokud bude splňovat dané požadavky, tak ho následovně osobně vložím do mé původní mapy. Detaily bych si mohl případně přetvořit.

Jaderná elektrárna Smolensk

Dělal jste někdy něco podobného jako Černobyl v Minecraftu?

Mezi moje další podobné projekty patří také například Fully functional Smjiutlyensk nuclear power plant, který je také poměrně oblíbený. Jde o model jaderné elektrárny podobné právě Černobylu, která simuluje funkce reálné elektrárny. Celá elektrárna funguje na principu Command bloku a hlavně Redstonu, který koresponduje s vodou a lávou.

Starý sarkofág v Černobylu čeká demolice. Stavební firma použije dálkově ovládané jeřáby Číst článek

Celou elektrárnu lze jako v Černobylu ovládat přes velín, kde se nachází základní páky a tlačítka pro ovládání výkonu, který dává zpětnou odezvu do panelů, které tvoří minecraftové lampy.

V této elektrárně se nachází zařízení, která fungují na podobném principu jako ve skutečné jaderné elektrárně – například turbíny, čerpadla, transformátory atd. Tato zařízení jsou dále propojená pomocí jak vodního běhu, tak Redstonu, který se skládá z různých logických obvodů a přepínačů.

Elektrárna disponuje také výbuchem právě podobným tomu černobylskému, který by měl způsobit vypnutí světel v samotné elektrárně, ale také ve městě postaveném hned vedle této elektrárny.

Kdy bude finálně hotovo?

Až to bude, tak to bude. Já sám beru v potaz, že do finále zbývá ještě daleká cesta, ale síla úspěchu spočívá ve vytrvalosti, která by se spěchem zcela vytratila.