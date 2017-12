'Černý Pirelli.' Fotograf Tim Walker se inspiroval Alenkou v říši divů a nafotil celebrity černé pleti

Exkluzivní neprodejný kalendář Pirelli, známý akty modelek a hereček pro rok 2018 vypráví příběh Alenky v říši divů s portréty celebrit černé pleti od fotografa Tima Walkera. Před jeho objektivem se vystřídali rapper Sean „Diddy“ Combs, modelka Naomi Cambellová i herečka Whoopi Goldbergová. Praha/New York 7:11 7. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Do hlavní postavy Alenky obsadil Tim Walker modelku Duckie Thotovou. | Foto: Tim Walker | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Témata fotografií i lokality se mění každý rok. Pro kalendář Pirelli fotografovali například Annie Leibovitz, Terry Richardson nebo Karl Lagerfeld. Pro aktuální vydání se neméně slavný Tim Walker nechal inspirovat příběhem Alenky v říši divů od Lewise Carrola, který představuje v mírně temném, provokativním a výtvarně až surrealistickém pojetí inspirovaném, podle jeho slov také ilustracemi Johna Tenniela, které provázely vůbec první vydání Alenky v roce 1865.

Počátky kalendáře sahají do roku 1964. Tehdy obchodní oddělení britské pobočky italského výrobce pneumatik připravilo pro své klienty dárek v podobě novoročního kalendáře. Fotografoval Robert Freeman, již tehdy proslulý svými snímky Nikity Chruščova, Johna Coltrana a především Beatles. Kalendář Pirelli se postupně stal renomovaným, jen v omezené míře dostupným a určeným jen pro vybrané klienty firmy a významné světové osobnosti, mezi nimiž nechyběli ani představitelé států a korunované hlavy.

V roce 1974 bylo kvůli ropné krizi jeho vydávání pozastaveno. Nová edice se objevila až po deseti letech a její uvádění se stalo prestižní kulturně-společenskou akcí spojenou s charitativní dražbou, jejíž výtěžek jde obvykle nemocným či chudým dětem a na výzkum a léčbu závažných onemocnění.

Tvářemi letošního kalendáře a postavami příběhu se staly výhradně osobnosti černé pleti. „Tenhle odvážný nápad je namířen proti hlouposti. Je zprávou pro lidi všech odstínů pleti o tom, že i oni se mohou stát královnami a králi a příběh Alenky v říši divů je tou pravou perspektivou, jak se na problém dívat,“ vzkazuje jeden z portrétovaných, černošský raper Sean „Diddy“ Combs, který patří k nejbohatším hudebníkům světa.

Modelka Naomi Cambellová se letos stala tváří kalendáře Pirelli již počtvrté. Několikrát pro něj nafotila odvážné fotografie, které však nejsou u Pirelli hlavním cílem ani pravidlem. Poprvé to bylo v roce 1987. Osm let poté, v roce 1995 se objevila na fotografii Pirelli opět, oděna jen namalovanými zlatými listy. Herečka Whoopi Goldbergová se převtělená do postavy Vévodkyně stala letos modelkou pro kalendář poprvé.

„Když se nad kalendáři Pirelli zamyslíte, nejsem tou tváří, která se vám ve spojení s ním vybaví – vím to. Ty kalendáře ale nejsou o celebritách, říkají něco jiného. Říkají: Na světě je spousta lidí a my vám je představíme. Mě mají rády malé holky a ty čekají, až se někdo jako já objeví v podobném kalendáři. No, a teď tu jsem,“ říká Goldbergová.

Kalendář Pirelli 2018 s pořadovým číslem 141 byl vydražen ve středu ve veřejné internetové aukci na serveru iDnes.cz. Finanční prostředky, tentokrát 205 tisíc korun, získá brněnský Masarykův onkologický ústav na nákup infuzních pump pro protinádorovou chemoterapii.

Do hlavní postavy Alenky, jež je sice stále Alenkou, ale již není dítětem, obsadil Tim Walker modelku Duckie Thotovou. Ta příběhu Alenky dodává svůj vlastní, protože je dítětem súdánských uprchlíků, kteří našli nový domov v Austrálii.

Snové kostýmy pro „Black Pirelli“ vytvořil stylista Edward Enniful, který je mimo jiné vůbec prvním šéfredaktorem britské mutace časopisu Vogue a také jeho prvním šéfem tmavé pleti. Ke spolupráci na letošním kalendáři Pirelli Walker přizval také renomovanou britskou scénografku a designérku Shone Heathovou, do jejíhož portfolia patří Luis Vuitton, MiuMiu nebo Armani.