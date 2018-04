Dělají si Češi legraci ze všeho? Šprýmaři vyváděli na apríla už v 17. století

Už vás prvního dubna někdo napálil? Vyvádění aprílem je písemně dokumentováno už v 17. století. Některé vtipy jsou nadčasové, jiné nám bez znalosti kontextu ani nepozdvihnou koutek. Občas však někoho donutí i pozvednout zbraň. Kde jsou hranice humoru? A jsou tolerance a nevkus totéž? Praha 16:30 1. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vycenit zuby a pořádně se zasmát. Kromě Čechů to zvládají i zvířata. | Foto: Dan Cook | Zdroj: Fotobanka Unsplash

Vznik československého státu byla doba velmi napjatá, žádná idyla, bojovalo se o státní integritu, sociální smír. „Objevovaly se velmi podobné rozpory, které cítíme stále intenzivně i dnes, opovržení jedněch druhými,” vysvětluje ředitel knihovny Národního muzea. „Předsudečné vztahování jednoho ke druhým ve smyslu skupin, je velmi nebezpečné. Už tehdy neseno s cílem formovat nepřítele, na jehož základě se my můžeme zvýraznit.“

V tisku první republiky už najdeme zmínky bližší k naší současnosti. „U každého vtipu nebo humoru záleží na tom, v jaké době byl pronesen. Dnes ty staré vtipy jsou z velké většiny pasé. Nechápeme jejich kontext vyjma okamžiků, kdy se dělo něco závažného politického,“ vysvětluje Sekera. Zasmějeme se tak dnes především věcem, které jsou obecně platné.

Které osobnosti se podle Sekery stávaly nejčastěji terčem satiry? „Jsou to osobnosti populární, které jsou aktéry současného dění. Ti lidé se v drtivé většině nebránili, byli součástí zase jiných politických táborů, které měly své noviny, své časopisy a zase jim to oplácely.“ Příkladem může být vztah mezi Čechy a Němci. „Karikatury byly obsahově a formálně identické, měnily se titulky, měnila se jména a symbolické postavy zosobňující národní kolektiv.“

Po atentátu na Aloise Rašína v roce 1923 se zpřísnily předpisy proti ovlivňování stability státu a karikaturisté si začali dávat více pozor. Poprvé se objevuje růžový papír, který měl u bulváru zvýšit prodejnost.

Češi jsou smějící se bestie

„Posluchači, kteří si myslí, že nějaká národní povaha je, ať si přečtou Národní povaha naše a těch druhých. Petr Rákos se na základě srovnání textů snažil pro národní entitu střední Evropy najít nějaké průniky a zjišťuje, že Češi nemají specifický smysl pro humor.“ Martin Sekera (ředitel knihovny Národního muzea)

Říškému protektoru Reinhardu Heidrichovi se přisuzuje citát, že Češi jsou smějící se bestie. „Skutečně se často říká, že některé národy mají smysl pro humor, některé zase nemají,“ potvrzuje Sekera. S názorem však nesouhlasí. „Podobné motivy se objevují například v humoru Němců. Petr Rákos říká, že národní povaha není, ale existují předsudky nebo sebeklamy, které si začneme utvrzovat tím, že je opakujeme.“

Příklad střetu humoru a kultur můžeme najít i v nedávné minulosti v masakru redakce časopisu Charlie Hebdo. „Tomáš Halík vystupoval ve smyslu, že na vině jsou karikaturisté, kteří popudili jiné náboženství, k němuž nebyli tolerantní, vkusní. Teze Ouředníka je, že Halík ztotožňuje toleranci s ohleduplností. Tolerance je strpění jiného vedle sebe. Jakmile přistoupíme na hru, že budeme přizpůsobovat tezi, že islám je rovno národnosti, tak je to cesta do pekel. Náboženství není ani rasa ani národ, to je volba,“ uzavírá Sekera.