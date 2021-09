Politolog Just: Rusové o Vrběticích vědí. Když přijde řeč na Čechy, vzpomenou si ale na pivo, Švejka a hokej

„Podle ruských měřítek jsem zahraniční agent, protože ovlivňuji dění v Rusku svou přítomností, svými články a svými občasnými vystoupeními v ruské televizi nebo rozhlase. To, že se počítám mezi agenty, mě ale popravdě řečeno moc netěší,“ říká politolog Jiří Just, který žije v Rusku téměř 15 let. Do země ho přivedl nejen profesní zájem o postsovětský prostor, ale i manželství. Moskva 9:00 28. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pohled na věže Kremlu v Moskvě | Zdroj: Fotobanka Profimedia

V Moskvě žije v klasickém paneláku se vším všudy – se všemi ruskými specifiky, přibližuje s humorem. Zatímco v Česku je zvyklý s nejbližšími sousedy běžně komunikovat, v nové domovině to tak nechodí.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celé Hovory Davida Šťáhlavského

Přestože ho stále vnímají jako cizince, může si přičíst k dobru slovanské kořeny. A to i přesto, že na jaře česko-ruskými vztahy otřáslo zveřejnění výsledků vyšetřování v kauze výbuchu muničních skladů ve Vrběticích, za kterými podle českých zpravodajců stála ruská vojenská rozvědka (GRU).

„Ruská propaganda byla vůči Čechům velice ostrá, takže o tom obyčejní Rusové mají povědomí. Ale ten obraz Česka zůstává – pivo, Švejk, možná Čapek a občas hokej. To jsou ty hlavní symboly. Neberou nás a priori jako znepřátelenou zemi.“

Agent s bylinným likérem

Do hledáčku státu se host Hovorů osobně dostal v roce 2013, když do ruských novin napsal komentář: „Dovolil jsem si jednu obskurní postavičku ruské politické scény, Vladimira Žirinovského – respektive jeho chování, přirovnat k celému Rusku. Že Rusko se chová na mezinárodní scéně jako Vladimir Žirinovskij.“

To se tehdy nelíbilo ministerstvu zahraničí a na Justa si proto stěžovali na české ambasádě.

„Tehdy dělali obstrukce, když jsem znovu požádal o novinářskou akreditaci. Vyřešili jsme to ale klasickým českým, nebo možná spíš ruským způsobem. Tehdy jsem kurátorovi přinesl velkou flašku – a ten problém jsme ‚smázli‘.“

Poslední rok a půl se v Rusku bezesporu utahují šrouby, tvrdí novinář. „Myslím si, že je to konkrétně spojeno s rokem 2024, kdy by mělo oficiálně skončit funkční období Vladimira Putina.“

Může kandidovat ještě dalších 12 let, je ale vidět obava o to, jak se rozhodne – jestli odejde a přenechá své křeslo nějakému nástupci nebo bude pokračovat, uvažuje Just.

Jako případného Putinova pokračovatele nicméně očekává mladšího člověka než je Sergej Kirijenko, který v současné době šéfuje prezidentovu úřadu.

Jak Jiří Just vnímá Ukrajince nebo Bělorusy? A co mají společného Češi a Rusové? Poslechněte si audiozáznam celého rozhovoru.