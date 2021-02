ŽIVĚ: Školy po covidu-19: ztracená generace, nebo příležitost ke změně? Sledujte online debatu Plusu

Už skoro rok se žáci učí převážně online. Rychlou digitalizaci školství lze vnímat jako šanci, jak ho zlepšit a modernizovat. Distanční výuka ale zvýraznila i řadu problémů - Česká školní inspekce například upozornila na přetěžování studentů nadbytečným obsahem nebo na nedostatek individuálního přístupu. O dopadech epidemie covidu-19 na české školství budou od úterních 18.30 diskutovat hosté Českého rozhlasu Plus. Praha 18:32 23. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Jaký dopad má koronavirová krize na české školství? Jak by se mělo změnit vzdělávání v Česku? A je v naší společnosti shoda na tom, jak by měla reforma vypadat? Kde je hranice toho, co by studenti měli znát a co už je zbytečné „biflování“?

Nejen na tyto otázky budou odpovídat hosté Jana Bumby, mezi nimiž nechybí:

Karel Kovy Kovář - youtuber

- youtuber Ondřej Lepka - ředitel sítě škol American Academy

- ředitel sítě škol American Academy Jiří Kostečka - uznávaný pedagog autor učebnic českého jazyka, dnes učitel Gymnázia Hořovice a ZŠ Cerhovice

- uznávaný pedagog autor učebnic českého jazyka, dnes učitel Gymnázia Hořovice a ZŠ Cerhovice Lenka Morávková Krejčová - psycholožka, ředitelka DYS-centra Praha

- psycholožka, ředitelka DYS-centra Praha Kateřina Konrádová - organizace Učitel naživo

Debatu můžete sledovat online na webu Českého rozhlasu Plus 23. února od 18.30 do 20.00. S ohledem na aktuální protiepidemická opatření bude bez účasti diváků v sále. Přesto můžete psát své dotazy a komentáře na e-mail plus.debaty@rozhlas.cz. Připojit se můžete i k facebookové události.