Česko se potýká s historicky nejnižší porodností. ‚Obrat se neočekává,‘ říká demografka
Klesající porodnost a stárnoucí obyvatelstvo je v posledních letech trend mnoha zemí. Třeba v Česku se loni narodilo nejméně dětí v historii měření. Japonsko zaznamenalo o milion úmrtí více než narození. Jižní Korea se zasekvůli nízké porodnosti potýká s nedostatkem vojáků. „Zásadní obrat se v příštích letech neočekává,“ říká profesorka Jiřina Kocourková, vedoucí katedry demografie a geodemografie a členka Národního institutu SYRI.
V Česku se loni podle statistického úřadu narodilo 84,3 tisíce dětí a už potřetí v řadě tak došlo k výraznému meziročnímu poklesu. S klesající porodností, tedy počtem narozených dětí v dané populaci, přichází také snižující se plodnost, která označuje průměrný počet dětí připadající na ženu za její reprodukční období. K největšímu poklesu plodnosti v posledních letech došlo v rámci Evropy právě v České republice. Mezi lety 2022 a 2023 klesl průměrný počet dětí na ženu z 1,64 na 1,46. Toto číslo se pak v roce 2024 dále snížilo na 1,37.
Nejnižší plodnost za poslední desetiletí hlásí kromě Česka i ostatní evropské státy. Například v Německu klesla na 1,35 dítěte na ženu, v Rakousku na 1,32 a v Polsku až na 1,1 dítěte na ženu. Podle expertů je ovšem k udržení konstantní velikosti populace bez migrace potřeba průměrně 2,1 dítěte na ženu.
Výjimkou v tomto trendu je například Portugalsko. V této zemi došlo ke zvýšení porodnosti, což se ale částečně připisuje i imigraci, jelikož se uvádí, že v roce 2024 třetina všech porodů připadala na ženy narozené v zahraničí, popisuje demografka Kocourková.
Na nízkou porodnost i plodnost má vliv několik faktorů. Jedním z nich je růst průměrného věku, kdy ženy porodí první dítě, což lze pozorovat i v České republice s průměrem 29 let. Jak zmiňuje demografka Kocourková, může to souviset i s rostoucí vzdělaností u žen a prodlužující se dobou studia, což „oddaluje vstup na trh práce“ a v souvislosti s tím i rodičovství.
Nejvýraznějším faktorem, který ovlivňuje pořízení dítěte, je podle Kocourkové vysoká cena bytů a nájemného. Například podle srpnových dat poradensko-technologické společnosti Deloitte je Praha, co se bydlení týče, jedno z nejhůře dostupných měst v Evropě. Pořízení nové nemovitosti v hlavním městě vyjde v průměru na 15 hrubých ročních mezd. Zásadní je pak také „nejistá budoucnost ovlivněná ekonomickou krizí, válkou na Ukrajině nebo klimatickou změnou“.
Důsledky můžeme pozorovat už dnes
Klesající porodnost ale neznamená pouze úlevu pro přelidněnou planetu, má i zásadní důsledky, které můžeme pozorovat už dnes a v příštích letech se mají ještě umocňovat.
Klíčovým jevem je stárnutí populace. Například v Japonsku, kde žije více než 95 000 lidí, kterým je přes sto let, mluví tamní premiér Shigeru Ishiba (nyní v demisi) o „tiché nouzi“ a slibuje zavedení politiky příznivé pro rodiny, jako je bezplatná péče o děti a flexibilnější pracovní doba. Zároveň tamní vláda předběžně přijala koncept nomádskývh víz s cílem nalákat více zahraniční pracovní síly, přestože imigrace je v této zemi poměrně kontroverzním tématem.
V Česku tvoří lidé nad 65 let 21 procent populace a očekává se, že jejich podíl by měl vzrůst do poloviny století na 29 procent. Tento trend podle Kocourkové „vytváří tlak na důchodový systém, zdravotnictví a dlouhodobou péči“. S tím souvisí i nedostatek pracovní síly, což podle Kocourkové „vytváří tlak na produktivitu, delší pracovní kariéry a potřebu aktivnější imigrační politiky“.
Růst porodnosti se neočekává
Obrat k lepší situaci se navíc v Česku neočekává. Hlavními důvody jsou podle Kocourkové slabé populační ročníky žen narozených po roce 2000, kdy už porodnost byla nízká, a také ekonomické a strukturální bariéry, „které se zatím systémově neřeší dost rychle, aby přinesly skokovou změnu“.
Existují ale faktory, které by mohly přinést mírný růst nebo alespoň stabilizaci porodnosti. Například v roce 2026–2027 by mohlo dojít ke krátkodobému zvýšení v důsledku „dohánění odložených porodů z krize 2022–2023“. Zvýšená ekonomická podpora rodin a bydlení pro mladé a zvýšená flexibilita práce by pak podle Kocourkové také mohla přispět k ochotě mít dítě.
S trendem nízké porodnosti i plodnosti a stárnoucího obyvatelstva se potýká celý svět. Podle Pew Research Center se plodnost od roku 1950 snížila v každém světovém regionu. Například v Africe, regionu s nejvyšší historickou i současnou plodností, došlo mezi lety 1950 a 2025 ke snížení z průměrně 6,5 dětí na ženu na 4. Nejnižší čísla pak v současnosti statisticky vykazují Evropa a Severní Amerika s průměrem 1,4 a 1,6 dětí na ženu. U každého regionu se navíc očekává do roku 2100 pokles ochyty pořizovat si děti u žen do 25 let.