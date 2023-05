Už podruhé si bude Česko povídat. Akce propojuje lidi s opačnými názory, měli by si naslouchat

Už podruhé se pokusí vládní kampaň proti násilí a nenávisti HateFree Culture vytrhnout obyvatele České republiky z jejich názorových skupin. V rámci akce Česko si povídá propojuje dvojice s opačnými názory, které nebydlí dál než 30 kilometrů od sebe. Cílem není změnit něčí názor, ale jde o naslouchání a snahu pochopit úhel pohledu jiných lidí. Praha 10:50 10. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Už podruhé se pokusí vládní kampaň proti násilí a nenávisti HateFree Culture vytrhnout obyvatele České republiky z jejich názorových skupin (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Účastníci akce Česko si povídá by se měli od 8. do 30. května zaregistrovat a vyplnit dotazník. Algoritmus pak na základě odpovědí vybere člověka, který má opačné názory a bydlí méně než 30 kilometrů daleko. Tato dvojice by se pak měla v průběhu června sejít a v klidu si popovídat.

„Vloni dosáhla průměrná délka diskuzního setkání 119 minut, nejdelší debata trvala dokonce 4,5 hodiny,“ říká Lukáš Houdek, manažer HateFree Culture.

Po prvním ročníku akce uvedlo hned 88 procent účastníků, že by se se svým diskusním partnerem chtělo znovu sejít. 71 procent lidí pak uvedlo, že diskuse je nepřiměla změnit žádný názor. 66 procent účastníků ale řeklo, jejich partner během diskuze řekl něco podnětného, co je přimělo zamyslet se nad tématem z jiného úhlu.

Pokud se chcete i vy projektu Česko si povídá zúčastnit, začněte tím, že odpovíte na několik otázek: