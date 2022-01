‚Děti jsou motivované, učitelé na ně získali jiný pohled.‘ Jak dopadlo doučování po distanční výuce?

I v nadcházejícím pololetí chystají školy doučování žáků, kteří mají kvůli loňské distanční výuce problémy s látkou. V první polovině školního roku ho podle České školní inspekce potřebovalo 220 tisíc žáků a studentů. Zhruba 20 procent z nich se ale nezapojilo. V novém roce má doučování pokračovat s podporou evropských peněz z Národního plánu obnovy. Praha 7:19 16. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na základních se často zaměřovaly na žáky devátých tříd, kteří se připravují na přijímací zkoušky na střední školy (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Cizí jazyky, čeština a matematika – právě s těmito předměty potřebovaly děti loni na podzim pomoct nejčastěji. Na doučování chodili i šesťáci ze základní školy Pečky.

„Šla jsem sem sama od sebe, protože jsem právě něco zapomněla z té angličtiny, tak abych se to naučila zase,“ říká jedna z dívek. „Mě vybrala paní učitelka a já s tím i souhlasila, protože to potřebuju a ne uplně všechno vím,“ dodává její spolužačka.

Jak se doučování osvědčilo a jestli skutečně pomohlo zmírnit rozdíly ve znalostech mezi dětmi teď vyhodnotí odborníci na vzdělávání. Na základní škole T.G. Masaryka v pražské Ruzyni využilo možnost doučování zhruba 100 žáků ze 400.

„Máme tady pár dětí, které najednou úplně rozkvetly, protože chodí na to doučování, jsou motivovány, jsou chváleny a taky ten učitel najednou zjistil úplně jiný pohled na to dítě. A říká si: Aha tak při výuce si dej pozor, protože to dítě tohle třeba nezvládá písemně, ale ústně to umí úplně bezvadně. Takže učitelé i líp poznali ty děti, které mají problémy s učením,“ říká ředitelka Dana Hudečková

Kontakt s rodiči

K podzimnímu doučování školy přistupovaly různě. Na základních se často zaměřovaly na žáky devátých tříd, kteří se připravují na přijímací zkoušky na střední školy.

„Z jistého pohledu to může být pochopitelné. Na druhou stranu není to určitě něco, co by tak mělo být plošně. Je dobré soustředit pozornost na všechny žáky, kteří doučovací aktivity potřebují. Ale jinak se školy snažily v řadě případů i vykomunikovat organizaci doučování s žáky a s rodiči,“ doplňuje náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys.

Nižší účast dětí na doučování zaznamenaly školy, které se s rodiči domlouvaly méně nebo s nimi nebyly v kontaktu vůbec. V dalším pololetí chce inspekce podpořit ředitele v tom, aby do doučování zapojili studenty fakult, kteří se připravují na práci učitelů. To se zatím podle Andryse příliš nedařilo.

„Přínos externích doučovatelů by přinesl zase jiné benefity. Mohl by oživit celý ten proces. Už jenom s ohledem na věkovou blízkost, která tam je. Nebo i na určité inovační aktivity, které by tam studenti mohli vnést. A pokud by studenti měli tu činnost uznánu i jako praxi, tak samozřejmě tím neztratí čas, a naopak je to obohatí. Je to kontakt toho studia s praxí. A je to výborné pro všechny. Bohužel zatím se to moc nedaří,“ dodává.

Cílení prostředků

Na podzimní doučování uvolnilo ministerstvo školství 250 milionů korun. Školy je mohly čerpat do konce minulého roku.

„Ta situace je různorodá. Některé školy by dokázaly využít ještě více prostředků, některé školy naopak dostaly více prostředků, než odpovídá tomu reálnému stavu na té škole. Pokud to má být tříletý projekt, tak je to přesně ta zpráva, kterou potřebujeme, abychom pro další období uzpůsobily to zacílení těch prostředků tak, aby skutečně doputovávaly přímo do těch škol, kde je ten problém největší,“ vysvětluje bývalý šéf resortu školství za ANO a současný náměstek ministra Robert Plaga.

Pro další podporu doučování od ledna do konce letošního školního roku vyčlenil resort zhruba 400 milionů korun.