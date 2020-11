Přes čtyři miliony audií za měsíc. Český rozhlas upevnil pozici lídra v poslechu na vyžádání

Pořady a podcasty Českého rozhlasu zaznamenaly v říjnu rekordní zájem. Na platformách Českého rozhlasu a na třetích stranách Spotify, Apple Podcast a Google Podcast si spustili přes čtyři miliony audií. Bezmála 2,5 milionu unikátních poslechů pak zaznamenaly sestřihy pořadů na videoportálu YouTube. Praha 15:10 10. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podcast Hosta Lucie Výborné a Hosta Radiožurnálu na Spotify | Foto: Vladimír Staněk | Zdroj: Český rozhlas

Nejvíce se v říjnu dařilo podcastu Vinohradská 12. Pozadu však nezůstaly ani rozhovory v pořadu Host Lucie Výborné nebo pořady Blízká setkání.

V celkovém součtu u posluchačů dlouhodobě vedou literární pořady jako například četby na pokračování včetně nového pořadu Četba s hvězdičkou, který vysílá Český rozhlas Vltava.

Poptávka po audioobsahu u české veřejnosti roste po celý rok. „Poslechovost on demand audia na internetu dlouhodobě výrazně roste a napevno se stala významnou součástí konzumace obsahu Českého rozhlasu vedle živého vysílání,“ řekl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

„V říjnu jsme zaznamenali 89procentní nárůst oproti loňskému roku, a díky audioportálu můjRozhlas upevnil Český rozhlas pozici lídra v České republice v tomto odvětví,“ dodal.

Poslechovost audií Českého rozhlasu | Zdroj: Český rozhlas

Rozhlasové novinky

Český rozhlas v říjnu rozšířil svou nabídku o nové podcastové řady. Jednou z nich je série Moje terapie 2, která navazuje na nejposlouchanější podcastovou řadu z minulého roku stanice pro mladé - Radia Wave.

Moje terapie vypráví v šesti audiodokumentech příběhy lidí, jimž pomohla psychoterpie. Nabízí rovněž pohled na vztah klienta a psychoterapeuta, který je rozebrán společně s terapeutickými metodami v doprovodných rozhovorech s odborníky.

Český rozhlas Plus uvedl sérii Eseje o stavu světa od předních světových myslitelů. Eseje se věnují hlavním společenským tématům, které provází rok 2020. Vznikly pro New York Times World Review 2020 a Český rozhlas na ně získal exkluzivní licenci od New York Times.

Velký úspěch měla také nová podcastová true-crime série Kriminálka, která se dostala mezi deset nejpopulárnějších pořadů Českého rozhlasu.