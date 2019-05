Český rozhlas slaví 96. narozeniny. Nabízí prohlídku budovy i koncerty s Langerovou a Tata Bojs

Český rozhlas v sobotu oslaví 96. narozeniny. Přesně 18. května 1923 večer se ze stanu u letiště v Kbelích ozvalo poprvé „Haló, haló“. Výročí si rozhlas připomene dnem otevřených dveří a koncerty v Riegrových sadech. Popřát mu přijdou například zpěvačka Aneta Langerová nebo skupina Tata Bojs. Vstup bude zdarma. Praha 21:03 17. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: Martin Svozílek | Zdroj: Český rozhlas

Po celou sobotu mohou lidé přijít na návštěvu budov Českého rozhlasu na pražských Vinohradech. Ze vchodu v ulici Římská 13 budou od devíti hodin vyrážet skupinky na komentované prohlídky. Prohlídky bez průvodců pak začínají u vchodu z Vinohradské 12.

„Možností je jít se podívat do Studia 1, kde se bude prezentovat naše stanice Dvojka Českého rozhlasu nebo do Studia 2, kde bude Vltava,“ vyjmenovává Zuzana Foglarová z oddělení komunikace.

Z Vinohradské bude vysílat i Radiožurnál, dodává šéfredaktor stanice Ondřej Suchan. „Přesuneme naše studio přímo dolu do foyer na Vinohradské třídě, abychom ukázali, jaké je to zákulisí. Jak to vypadá, když moderátor komunikuje s našimi reportéry,“ přibližuje.

Lidé tak budou moct až do 17.00 nahlédnout do tajů rozhlasového řemesla nebo vidět své oblíbené moderátory.

Kostková, Cibulka i Křesťan

Z druhého patra v Římské 13 se návštěvníci vydávají už sami po vyznačené trase na Vinohradskou 12. Trasu jim budou zpříjemňovat stanoviště jednotlivých stanic i útvarů Českého rozhlasu.

Hned u sochy Nikoly Tesly se představí zpravodajský server iROZHLAS.cz.

Děti si mohou vyzkoušet práci moderátora v otevřeném studiu Rádia Junior, starší se mohou seznámit s archivem a knihovnou Českého rozhlasu u stánku Rešeršního oddělení i vysíláním do zahraničí.

Vyzkoušet si virtuální realitu k roku 1968 a seznámit se s webovými stránkami a multimediálními projekty Českého rozhlasu mohou návštěvníci v 1. patře na Vinohradské 12.

Český rozhlas Plus si pak například připravil setkání s moderátory. Dvojka bude pořádat například autogramiádu s Alešem Cibulkou, Terezou Kostkovou, Rudolfem Křesťanem či Václavem Žmolíkem.

Koukat moderátorům přes rameno budou mít doslova možnost návštěvníci, kteří dorazí do studia Radia Wave. Stanice pro mladé opět otevírá své prosklené studio veřejnosti a připravila si i speciální vysílání, kterého se můžete stát součástí.

Své dveře otevře také rozhlasová jídelna On Air, která nabídne občerstvení všem, kterým při procházce po rozhlasových chodbách vyhládne. Naposledy měli návštěvníci možnost nahlédnout do rozhlasové budovy na jaře loňského roku.

Otevřená budova v Karlíně

Po oba víkendové dny bude možné se jít podívat také do rozhlasové budovy v pražském Karlíně, odkud vysílají regionální stanice Českého rozhlasu Regina a Region.

Sídlí v postsecesním klasicistním domě od architekta Josefa Sakaře, na plastické výzdobě se podíleli sochaři Antonín Štrunc a Otakar Rákosník. Komentované prohlídky návštěvníky provedou karlínským Národním domem, který byl postavený jako místo pro setkávání a kulturní vyžití místních občanů.

Budova bude otevřená v sobotu i neděli od 10.00 do 18.00 hodin. Komentované prohlídky se budou konat každých 15 minut.

Koncerty v Riegrových sadech

Součástí oslav 96. rozhlasových narozenin bude i bohatým hudebním a kulturním programem v nedalekých Riegrových sadech, který začíná až odpoledne od 13.00.

Na dvou hudebních scénách vystoupí například zpěvačka Aneta Langerová, skupina Tata Bojs se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, písničkář Pokáč nebo kapela pro děti i rodiče Pískomil se vrací.

Pro děti bude připraveno loutkové a hrané divadlo, rozhlasová bojovka a dětské kreativní dílny. O dětskou zábavu se postarají také chodci na chůdách a Rádio Junior se svým zábavným programem.

Hlavní scéna 19.00 – 20.00 Aneta Langerová s kapelou

Aneta Langerová s kapelou 20.30 – 22.00 Tata Bojs a Symfonický orchestr Českého rozhlasu Malá scéna 13.00 – 14.00 Rádio Junior

Rádio Junior 14.00 – 15.00 Pískomil se vrací

Pískomil se vrací 15.00 – 16.00 Rytmická oslava s Tokhim

Rytmická oslava s Tokhim 16.00 – 17.00 Pokáč

Pokáč 17.00 – 18.00 Radio Wave - DJs pořadu Volej

Radio Wave - DJs pořadu Volej 18:00 – 19:00 Zuzana Fuksová a její DJ set

Pravidelné rozhlasové vysílání v Československu začalo ve Kbelích za silného větru a prudkého deště 18. května 1923 ve 20.15.

Jako první se ozval hlas technika Vlacha (jeho křestní jméno se nedochovalo):

„Halo, haló. Zde radiostanice O. K. P. Kbely u Prahy, prozatímní vysílací stanice Radiojournalu, která vysílá na vlně 1025 metrů zprávy a program,“ pronesl a oslovil tak první posluchače, shromážděné kolem jediného přijímače v pražském kině Sanssouci v dnešní Opletalově ulici.

Od roku 1973 na místě stanu stojí památník. Červené pálené cihly tvoří kruhový prostor, z jehož středu vybíhá osm vyzděných, nestejně dlouhých paprsků.

Symbolizují šíření rozhlasových vln všemi směry. Jeho autory jsou výtvarník Stanislav Kolíbal a architekt Zdeněk Rothbauer.

Památník v pražských Kbelích, který připomíná začátky pravidelného rozhlasového vysílání | Foto: Jolana Nováková