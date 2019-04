Nedělej Zagorku a přidej slovo. ‚Čeština 2.0 funguje jako kronika doby,‘ říká autor neortodoxního slovníku

Zabrušovat, dělat Zagorku nebo klaus jako jednotka ješitnosti. I taková slova najdete v oblíbeném (a neortodoxním) internetovém slovníku Čeština 2.0. Novotvary do něj přidávají samotní uživatelé – a na výsledku je to vidět. „Slovník funguje jako kronika doby. Protože lidé, kteří nová slova do slovníku přidávají, do něj vkládají i emoce,“ říká v rozhovoru s Lucií Výbornou Martin Kavka, který za celým projektem stojí.

