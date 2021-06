Kvůli nedostatečné výuce češtiny se ve školách nedaří mladým cizincům. Stát tak přichází o miliardy

Cizinců v Česku přibývá. Podle posledních údajů statistického úřadu jich tu trvale žije skoro 600 tisíc. Mladé cizince se ale nedaří integrovat do škol a předčasně končí se vzděláním. Podle dat, která zveřejnila organizace META podporující mladé migranty, do školy nechodí více než polovina osmnáctiletých lidí, kteří mají jiný rodný jazyk než češtinu. Podle organizace je to tím, že na základních školách nemají podporu ve výuce češtiny.

