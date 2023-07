Chápejme jinakost druhých jako obohacení, ne nebezpečí, radí evropská soudkyně Šimáčková

Kateřina Šimáčková, soudkyně Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku v pořadu Osobnost Plus vysvětluje, proč je nejen evropská legislativa tak rozsáhlá, ale třeba také proč stále u nás budí tak silné emoce zákon o manželství pro všechny. „Obecně napříč Evropou jsou právě na tuto otázku názory velmi rozdílné,“ popisuje zkušenosti s tématem stejnopohlavních svazků a přístupu dalších soudců z ostatních evropských zemích. Štrasburk 14:06 20. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kateřina Šimáčková, soudkyně Evropského soudu pro lidská práva | Foto: Elena Horálková | Zdroj: Český rozhlas

Podle ní se z této normy stalo politikum především proto, že je mnohem snazší hovořit o podobných kulturních otázkách než vysvětlovat, proč ekonomika nefunguje nebo nejsou zajištěny další jejich potřeby.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou Osobnost Plus Michaela Rozsypala

Nakonec bylo ponecháno na zvážení jednotlivých členských států, jestli přijmou formu manželství, nebo ne. „Zároveň Česko není zemí, která by kriminalizovala život ve stejnopohlavním svazku,“ připomíná právnička Šimáčková v pořadu Osobnost Plus.

„Takže udržujeme standard, který je ovšem rozkročený mezi liberálním Španělskem či Irskem a na straně druhé Ázerbajdžánem,“ vysvětluje naši pozici.

Šimáčková odhaduje, že se ztrátou ekonomických a jiných jistot se frustrace lidí přesune na všechno nové, co se ve společnosti děje. „Lidé totiž mají pocit, že to byly tyto novinky, které jim zkomplikovaly život. Proto se drží tradice alespoň v některých otázkách.“

Jinakost a osobní zkušenost

Zejména ti, kteří nemají osobní zkušenost a tak i citlivost pro práva některých lidí, si pak ani neuvědomují, jak mohou druhému ublížit. „Osobní zkušenost s jakoukoli jinakostí je klíčová,“ myslí si.

Poslanci dali zelenou manželství pro všechny. Dále jde i ústavní ochrana svazku muže a ženy Číst článek

„My si někdy jinakost druhých vykládáme jako nebezpečí, ne jako bohatství. Jsou také lidé, kteří jsou přirozeně konzervativní a jinakost jim vadí. A pak jsou ti, kteří ji vnímají jako výzvu a obohacení.“

Lidí, kteří se obávají, že jim s podobnými změnami mizí jejich „starý dobrý svět“, by se Šimáčková prý ptala: „Proč ti mizí ten tvůj starý svět? Jak bychom ho mohli zachránit? Jak ti ho zachráníme, když budeš odmítat práva jiných lidí? Takto ale jako soudkyně nemůžu samozřejmě veřejně vystupovat.“

Mnozí si stěžují, že jsme svázání příliš mnoha pravidly, normami a zákony, z nich některé jsou také dílem evropských institucí. „Ale svět bez pravidel je velmi pohodlný pro ty, kteří mají velkou sílu.“

V okamžiku, kdy myslíme na slabé, regulace se zpřísňuje. „Ve chvíli, kdy potřebujete chránit spotřebitele, musíte udělat třeba evropskou spotřebitelskou směrnici a tu pak implementovat.“

Vnímání uprchlíků z Ukrajiny závisí na tom, jak je Česko dokáže integrovat, varuje sociolog Prokop Číst článek

„Někdy lidé, kteří mají pocit, že tato všechna pravidla jsou svazující, měli vědět, že jsou svazující především pro ty silné. Hodnotu právního státu lze vidět i na přechodu pro chodce: Když velké a silné auto stojí a stará babička přechází silnici. Kdyby neplatila pravidla silničního provozu, to auto ji přejede.“

I ti slabí ve společnosti se mohou domoci svých práv, připomíná soudkyně. „Někdy je pro nás velmi jednoduché říct, že nic nezmůžeme.“

„Proto vždy ve veřejném prostoru říkám, že by si každý občan a obyvatel naší země měl být vědomý, že když je zasaženo do jeho práv, měl by na to upozornit a bránit se. Protože tím vydobývá lepší prostředí nejen pro sebe, ale i pro ostatní,“ vyzývá Kateřina Šimáčková.

Co podle soudkyně vadí Čechům na Istanbulské úmluvě neboli Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácímu násilí? Poslechněte si celý pořad Osobnost Plus výše.