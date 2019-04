,Chceme omezit nenávist a pohrdání.‘ Mormonská církev povolila křest dětí homosexuálních párů

Mormonská církev, oficiálně nazývaná Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů, od nynějška dovolí křtít děti lesbiček, gayů, bisexuálů či transgenderových osob, a to bez ohledu na to, zda jsou členy církve, anebo nikoliv. Nadále však nedovolí homosexuální manželství. Oznámily to tiskové agentury. Toto rozhodnutí vstupuje v platnost okamžitě, upřesnilo církevní komuniké.

6:57 5. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít