Chemie se dá lidem přibližovat krásnými způsoby. Nevzdávejte to, vzkazuje talentovaný středoškolák
Václav Verner letos maturuje na střední škole, zároveň má ale za sebou i první ročník studia na VŠCHT. Už stihl publikovat dvě odborné práce v prestižních časopisech. Pravidelně sbírá medaile na chemických olympiádách. Kromě vědecké činnosti se věnuje také robotice a během studia v USA učil matematiku znevýhodněné děti. „Nevzdávejte to, protože mně se zatím úplně vždycky vyplatilo pokusit se o něco speciálního,“ říká finalista Středoškoláka roku.
Co pro vás znamená, že jste se dostal mezi nejlepších 25 středoškoláků v Česku?
Středoškoláka roku se letos účastním už po třetí. Kromě získání skvělých zkušeností, mě to propojilo se spoustou dalších aktivních středoškoláků v Čechách. Moc si toho vážím a beru to i jako zpětnou vazbu, že to, co dělám, má nějaký smysl a že bych v něčem takovém měl pokračovat dál, byť už středoškolákem nebudu.
Chci provádět výzkum a u toho učit. Molekulární biologii věnuji maximum času, říká středoškolačka
Číst článek
Letos maturujete na střední škole, ale již máte za sebou první ročník vysokoškolského studia na VŠCHT? Jak je to možné?
Využil jsem možnosti tzv. celoživotního studia, většinou se to přirovnává k univerzitě třetího věku. Je to studium, ve kterém člověk může plnit zkoušky, chodit na přednášky a platí za ně administrativní poplatek.
Nedá se z ní však získat titul, ale jeho velká výhoda pro studenty středních škol je, že nevyžaduje maturitu, ale zároveň veškeré kredity se dají v plné výši až do 60 procent bakalářského studia uznat. Všechny podmínky jsem měl ve smlouvě a letos přes léto se mi podařilo všechny předměty uznat a budu nastupovat do druhého ročníku.
Máte za sebou dvě publikace v prestižních časopisech. Dokážete přiblížit, o čem jsou?
První publikace byla moje snaha na poli chemické didaktiky. Byl jsem na rok v Americe na studijní pobyt, a tam jsem měl možnost být v chemické laboratoři. Vycházelo to každý den asi na 2,5 hodiny a měl jsem tam prakticky volnou ruku, protože jsem byl sám, kdo si vybral kurz organické chemie.
Ohledně vědy mi brzy škola přestala dostačovat. Jede se tam v zaběhnutých kolejích, říká gymnazista
Číst článek
Začal jsem přicházet na to, že není úplně mnoho dostupných prostředků pro to, jak učit studenty na středních školách organickou chemii, tak jsem si řekl, že se pokusím nějaký návod napsat sám.
Tak vznikl první článek a druhý článek vznikl z posledního roku mého snažení na Ústavu organické chemie a biochemie, kde poslední dva roky pracuji, a tam jsme se věnovali vývoji prvních pokusů o zaznamenání dat o potenciálních léků proti houbovým patogenům.
Co vás na chemii baví?
K chemii jsem se dostal přes matematiku a nejvíc mě na chemii baví to, že mi přijde, že jakmile člověk překoná nějakou hranici toho, co všechno si v chemii musí zapamatovat, tak už se to potom všechno dá vymyslet, a to je to, co se mi na tom líbí úplně nejvíc.
Čeho byste chtěl v životě dosáhnout?
Já chci pokračovat v chemii. Třikrát jsem se účastnil mezinárodní chemické olympiády a letos se mi dokonce podařilo se umístit celosvětově druhý. V chemii vidím nejenom něco, co mi jde, ale i to, v čem vidím nějaký smysl.
Soutěž Středoškolák roku
Soutěž Středoškolák roku oceňuje aktivní studenty, kteří na sobě pracují a dělají ke studiu něco navíc. Každý rok odborná porota vybere 25 finalistů, kteří získají ocenění. Porotci posuzují mimoškolní aktivity, úspěchy, pestrost aktivit i schopnost sebeprezentace středoškoláků. Web iROZHLAS.cz celý srpen přináší rozhovory s finalisty letošního ročníku soutěže.
V chemii chci určitě pokračovat a chci, aby můj budoucí výzkum pokračoval v medicinální chemii, ale zároveň vidím i velký potenciál v didaktice chemie, protože lidem se dá chemie přibližovat krásnými způsoby.
Co byste chtěl vzkázat ostatním mladým lidem, svým vrstevníkům?
Nevzdávejte to, protože mně se zatím úplně vždycky vyplatilo pokusit se o něco speciálního nebo co ostatní brali za úplně nemyslitelné. Třeba to mé studium na VŠCHT.
To celé začalo tím, že jeden můj kamarád se o to pokoušelo také, a tak jsem si říkal, že bych zkusil napsat na děkanát, jestli by mi nevyšli vstříc. O měsíc později se mi ozvali s tím, že budou moc rádi, kdybych nastoupil.