Chodov na Sokolovsku otevřel ve školce třídu pro dvouleté děti. Okamžitě byla plná

Město Chodov otevřelo ve své mateřské škole třídu pro děti od dvou let. Vyslyšelo tak potřeby rodičů, zejména žen, které potřebují nastoupit po mateřské dovolené dříve zpět do zaměstnání. Třída pro 22 dětí se zaplnila okamžitě.

Město Chodov otevřelo ve své mateřské škole třídu pro děti od dvou let (ilustrační foto) | Foto: Carole LR | Zdroj: Pixabay

První třídu mateřské školy pro dvouleté děti zřídil Chodov od září v odloučeném pracovišti Mateřské školy v Zahradní ulici.

„Péči o mladší děti zatím zajišťovaly spíše soukromé dětské skupiny, tak jsme rádi, že jsme mohli rodičům vyjít vstříc a umožnit jim i dřívější návrat do zaměstnání,“ řekl místostarosta Chodova Luděk Soukup (Místní).

Vedení města podle něj dalo při přijímání přednost dětem s trvalým bydlištěm v Chodově, proto nebylo možné vyhovět zájemcům z okolních obcí.

Úprava školky

Podle Soukupa počet dětí v mateřských školách v Chodově v posledních letech postupně klesá. Tím se některé třídy uvolnily a bylo možné jednu z nich přizpůsobit potřebám menších dětí.

Přes letní prázdniny prošly prostory rozsáhlou úpravou. Investice do nového, menšího nábytku a dalšího vybavení dosáhla půl milionu korun.

„Péči o dvouleté děti zajišťují dvě učitelky a chůva, jejíž pozice je financována z prostředků operačního programu Jan Amos Komenský,“ doplnil místostarosta.

Možnost umístit do školky dvouleté děti stále není v Karlovarském kraji běžná. Na rozdíl od starších dětí musí být školka uzpůsobena vybavením i personálem, který se o děti stará. Školky proto dávají přednost starším dětem.

Například v Karlových Varech městské mateřské školky tuto možnost rodičům nabízejí v omezené míře také. „Máme dvě speciálně vyčleněné třídy, kam mohou chodit i dvouleté děti, ale nejen ony,“ řekla mluvčí magistrátu Helena Kyselá.

Výhodou dětských skupin je i větší pružnost. Některé matky například potřebují umístit dítě jen na několik dní v týdnu. Také povinnost zápisu do školky předem může být v některých případech pro rodiče omezující.

