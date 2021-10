Novozélandský Christchurch po 23 letech propustil městského čaroděje. ‚Jsem provokatér,‘ řekl

Moderní umění podle něj spočívá hlavně ve vyplňování žádostí o grant. Přesto ho novozélandská asociace galeristů už dávno prohlásila za „živoucí umělecké dílo“. Radnice ve městě Christchurch ho pak oficiálně zaměstnala jako čaroděje. Měl za to roční plat v přepočtu skoro 250 tisíc korun. Třiadvacet let byl coby čaroděj v městských službách. A teď dostal výpověď. Christchurch 19:04 15. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Městským čarodějem v Christchurchy býval Brit Ian Brackenbury Channell, je mu 88 let | Zdroj: Profimedia

Městským čarodějem v Christchurchy býval Brit Ian Brackenbury Channell. Je mu 88 let, pochází z Londýna a na Novém Zélandu žije od sedmdesátých let. V mládí vystudoval sociologii a psychologii a pak vyučoval anglickou literaturu na Teheránské univerzitě.

Působil taky na univerzitách v Austrálii a tam se našel jako „čaroděj“. Na akademické půdě zahájil, jak tomu sám říká, „revoluci radosti“. V Austrálii s tím ale neuspěl, až později na Novém Zélandu.

Byl čím dál známější kvůli svým happeningům. Třeba bubnoval, aby vyprosil déšť v obdobích sucha. Nebo navrhl „čaromobil“ sestavený ze dvou předních částí Volkswagenů Brouk. Nebo urputně bojoval s tamním telecomem, jeho modré budky natíral na červeno, protože takové byly dřív.

A pak si ho jako čaroděje najala radnice v Christchurchi v přepočtu zhruba za 250 tisíc korun ročně. V podstatě reprezentoval město. Vítal významné návštěvníky, bavil se s lidmi - ročně to zabralo tak 200 pracovních hodin.

Poznámky o ženách

Média - třeba britský deník The Guardian - píší, že za 23 let ve službách radnice si čaroděj přišel v přepočtu tak na 5,5 milionu korun. Byl to takový důchod, protože průměrná penze na Novém Zélandu je asi v přepočtu 340 tisíc korun ročně po zdanění.

Teď ale radnice dala čaroději výpověď. Mluvčí radnice Lynn McClellandová uvedla, že čaroděj zůstane součástí dějin města, ale že Christchurch se chce prezentovat jako moderní město pulzující životem, které je atraktivní pro obyvatele, turisty, kvalifikované pracovníky a investory.

Čaroděj Channel si to přebral tak, že „nezapadá do současných vibrací města, protože on je provokatér“. Jak ale píše The Guardian, Channel už dřív pronesl nepěkné poznámky o ženách. Tvrdil, že jsou to falešnice falešné, kterým hloupí muži naletí. Jindy zase horlil, jak má ženy rád.

Vedení radnice se bát nemusí, že ji propuštěný čaroděj prokleje. Channel už řekl, že žádná kletba nebude. Naopak. Přeje prý úředníkům, aby byli lidštější. Nouze se Channel taky bát nemusí, má mladší partnerku, která se o něj stará.