Chtěla bych se setkat s Jiřinou Bohdalovou. Narodily jsme se ve stejném roce, přeje si seniorka

Pokud chcete splnit na Vánoce přání osamělých seniorů, můžete se zapojit do projektu Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata. Už brzy otevře databázi přání, ze které si budete moct vybrat dárek pro seniory i vy. Jedno přání má i Julie Portová, kterou letos čekají první Vánoce v berounském domově pro seniory. Chtěla by se setkat se slavnou českou herečkou, která se narodila ve stejném roce jako ona. Ježíškova vnoučata Beroun 9:00 8. listopadu 2017

„Vymyslela jsem si, že bych ráda osobně poznala Jiřinu Bohdalovou, kterou mám velice ráda. Je to všestranná umělkyně,“ přeje si 86letá Julie Portová.

Chtěla bych se setkat s Jiřinou Bohdalovou. Narodily jsme se ve stejném roce, říká seniorka. Natáčela Věra Hájková

S herečkou Jiřinou Bohdalovou mají i něco společného, obě se narodily v roce 1931. „Zjara mi bude 87 let, Jiřině Bohdalové bude 87 let v květnu. Jsme narození v jeden rok, i proto bych se s ní ráda seznámila,“ vysvětluje seniorka.

Když byla malá, její maminka na Vánoce pekla. „Napekla cukroví, pak napekla vánočky. Nejdřív byla večeře, pak se šlo na bohoslužbu. Děti chrastily papírky, kdo si koho vezme,“ vzpomíná paní Portová.

„Dárek jsem dostala krásný, ale špatně dopadl. Teta z Prahy mi přivezla kočárek a panenku. Mí dva starší bratři mi řekli: 'Prosím tě, panenku vyhoď. A pojď támhle na vršek, zkusíme to, jak to jezdí.' Posadili mě do toho kočárku. Sjela jsem z vršku až dolů, ale našli mě v příkopě,“ vypráví se smíchem seniorka.

Na stolku v berounském domově pro seniory už voní vánoční cukroví. „Měla jsem ráda pracny a linecké napůl v čokoládě. Teď už nepeču nic,“ dodává paní Julie.

Věcné dary prý nechce žádné, tím jediným je opravdu setkání se slavnou českou herečkou Jiřinou Bohdalovou.

JEŽÍŠKOVA VNOUČATA Projekt Ježíškova vnoučata vznikl na podzim roku 2016. Novinářka Olga Štrejbarová si při natáčení uvědomila, že opuštění lidé tvoří často až třetinu obyvatel domovů pro seniory. Vánoční dárek nedostali mnohdy roky a období svátků pro ně bylo spíš časem prázdnoty než radosti. Rozhodla se to změnit. Nápad byl na světě. Během loňských Vánoc se skupině dobrovolníků, nadšenců a přátel podařilo splnit zhruba 600 vánočních přání. Od knih přes předplatné časopisů, uzeniny a boty až po zážitková přání, jako návštěva zoo po čtyřiceti letech, návštěva divadelní vlásenkárny až třeba po jízdu na harleyi. Loni na jaře zaujal projekt Český rozhlas, který je teď v úzkém kontaktu se sociálními pracovníky domovů, kteří sepisují s klienty jejich vánoční přání. Jsou jich stovky a budou jich tisíce. A přesně tolik je třeba lidí, kteří je dokážou splnit. Stát se Ježíškovým vnoučetem bude snadné. Vyberte si podle domova ve svém okolí, podle ceny dárku nebo třeba podle toho, jestli chcete balit vánoční dárek, či přinést nezapomenutelný zážitek. V tabulce stačí přání vybrat, rezervovat, poslat a těšit se na Vánoce. Radost, kterou v ten den někomu pod vánočním stromkem uděláte, totiž budete prožívat i Vy sami. Je to jednoduché, sledujte facebook Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata.