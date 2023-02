Pobyt na ulici devastuje. Městské ubytovny alespoň mají svůj standard, říká šéf centra sociálních služeb

„Čím dál více lidí je ve velmi zbědovaném stavu, jejich fyzické i psychické zdraví je na takové úrovni, že skutečně potřebujeme vyřešit jenom to, aby vůbec byli schopni základního fungování,“ upozorňuje Martin Šimáček, ředitel Centra sociálních služeb. Po třech letech v této funkci končí a stane se šéfem Agentury pro sociální začleňování, kterou už před osmi lety vedl. Praha 8:37 26. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Šimáček, ředitel Centra sociálních služeb Praha | Foto: Klára Škodová | Zdroj: Český rozhlas

Centrum sociálních služeb Praha každou zimu posiluje svá opatření a navyšuje počet lůžek, která můžou lidé bez domova využít na nocleh. Jejich kapacity se i přesto hned na začátku zimního období naplnily, lidí na ulici podle Šimáčka totiž znatelně přibylo.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s ředitelem Centra sociálních služeb Praha Martinem Šimáčkem

„Měli jsme možnost před dvěma lety udělat větší šetření o počtu lidí bez domova. Těch zjevných bezdomovců bylo v Praze něco málo pod pět tisíc,“ říká v pořadu K věci Štěpánky Duchkové na Rádio Praha.

Pak ale přišla pandemie, zvýšená inflace, válka na Ukrajině a energetická krize.

„Takže si troufám tvrdit, že teď jich je o desítky procent více, než bylo dříve. A současně jsou v mnohem horším stavu, do služeb se nám dostávají lidé, kteří opravdu nemají z čeho žít. Přicházejí například i chudí pracující, maminky s dětmi, kteří prostě nemají pár dní před výplatou co jíst,“ upozorňuje Šimáček.

Ulice devastuje

Lidé, kteří přichází pro pomoc do centra sociálních služeb, jsou podle Šimáčka v horším stavu než dřív.

Lyžařské kurzy, návštěvy muzeí i nákup knih. Pětina rodin nemá dost peněz na vzdělávání a kroužky dětí Číst článek

„Čím dál více lidí je ve velmi zbědovaném stavu, jejich fyzické i psychické zdraví je na takové úrovni, že skutečně potřebujeme vyřešit jenom to, aby vůbec byli schopni nějakého základního fungování,“ upozorňuje. „Pobyt na ulici je velmi devastuje.“

Pro takové lidi proto Šimáčkovo centrum hledá pomoc, sociální služby, péči, domovy pro seniory nebo třeba domovy se zvláštním režimem.

„Ale jsou tam obrovské nedostatky míst. Také máme veliký nedostatek bezbariérového zázemí, přitom spousta z těch lidí jsou nepohybliví, na vozíku,“ přibližuje.

I těchto lidí s handicapem přibývá. „Pro desítky lidí nemáme možnost umístění. Praha bude muset v budoucnu řešit svoje kapacity, protože ty dnes nestačí,“ zdůrazňuje Šimáček.

42 bytů a 120 lůžek

Centrum sociálních služeb provozuje také Městskou nájemní agenturu, která pomáhá lidem v bytové nouzi, a program Městských ubytoven pro osoby bez domova nebo osoby ohrožené ztrátou bydlení.

„Na to jsem docela pyšný,“ přiznává Martin Šimáček.

Už teď roste zájem o nebankovní půjčky. Exekucí kvůli krizi si všimneme až za dva roky, varuje expert Hábl Číst článek

Nájemní agentura zprostředkovává bydlení pro lidi, kteří by jinak na trhu sami neuspěli a bydlení si nenašli. Agentura ale zprostředkuje spojení mezi nimi a majitelem. „Takto už se podařilo zabydlet 42 bytů,“ těší Šimáčka.

Městské ubytovny nabízí celkem 120 lůžek a slouží lidem, kteří by jinak neměli střechu nad hlavou. „Často tam jsou lidé bez domova, je to program s velmi nízkým prahem a za dostupné ceny pro lidi, kteří jinak bydlet nemohou.“

Šimáček si cení spolupráci s bývalou koalicí na pražském magistrátu.

„Hodně nahlas tu chci říci jméno Adama Zábranského, který se staral o agendu bydlení. Byl to on, kdo dokázal změnit pravidla přidělování městských bytů, dokázal rozšířit ty možnosti bydlení pro skutečně chudé lidi a vytkl si za cíl dostat z toho nevyhovujícího ubytování z ubytoven hlavně rodiče s dětmi. To se mu do značné míry dařilo.“

„Ale upřímně, bytů v majetku hlavního města a městských částí je méně, než bychom potřebovali. Ani předchozí koalice nedokázala ten prostor pro bydlení rozšířit tak, aby se dostalo na každého, kdo by to potřeboval,“ upozorňuje Šimáček.

I ubytovny mají standard

To, že má město vlastní ubytovny, podle Martina Šimáčka garantuje lidem, na které se tam dostane místo, určitou kvalitu a serióznost.

„Některým lidem opravdu nezbývá než doporučit ubytovnu, protože bydlení je pro ně velmi drahé a možnosti pro ty nejchudší jsou omezené,“ uznává končící šéf Centra sociálních služeb a zdůrazňuje, že pro rodiny s dětmi takové bydlení v hodné rozhodně není.

Žena čekala pět měsíců na příspěvek v hmotné nouzi. Mezitím jí sociální pracovníci odebrali roční dítě Číst článek

„Ale pak jsou v Praze ubytovny, kde si prostě musíme říct, že standard tam je relativně dobrý, a doporučíme to někomu, kdo by za jiných podmínek zůstal na ulici. A samozřejmě jsou v Praze i ubytovny, které bych nikomu nedoporučil,“ dodává Šimáček a popisuje problémy:

„Není tam hygienický standard, je tam příliš mnoho lidí na velmi malém prostoru. Vadí neurvalé jednání majitele, naprosto dryáčnické podmínky, předražené ceny a podobně. To znamená, že vztah mezi ubytovaným a ubytovatelem je tam naprosto nevyvážený a domoci se nějakých práv a standardu bydlení je nemožné.“

Právě proti takovým ubytovnám se jeho centrum snaží vystupovat a lidem doporučovat alternativy.

Poslechněte si celý rozhovor, audio je nahoře v článku.