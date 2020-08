Čína spustila kampaň ‚prázdný talíř‘. Hosté si v restauracích objednávají více, než dokážou sníst

Čína má nového veřejného nepřítele - plýtvání jídlem. Prezident země Si Ťin-pching tak zahájil kampaň, která by se dala nazvat „Operace prázdný talíř“. Příznivci v tom vidí například cestu ke snížení potravinové závislosti země. Kritici to ale považují za další ze způsobů kontroly společnosti. Peking 17:48 16. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Žena nakupuje v Pekingu | Foto: Thomas Peter | Zdroj: Reuters

Návštěvníci restaurací by si například při večeři měli objednat o jedno jídlo méně, než kolik je lidí u stolu. Říká se tomu N-1, tedy číslo minus jedna.

Dalším řešením je úprava velikostí porcí. Restaurace by měly nabízet menší nebo poloviční porce. A hosté by mohli dostat krabičky pro zabalení nedojedených zbytků, které by si odnesli s sebou.

Deník Chongqing Daily vycházející ve městě Čchung-Čching poslal do několika restaurací své reportéry. A podle nich je plýtvání jídlem v Číně stále velký problém.

Není výjimkou, že si rodiny nebo skupiny hostů objednávají více jídel, než kolik je lidí u stolu. Výjimkou prý není situace, kdy si čtyři lidé objednají osm jídel. A porce samozřejmě nedojedí.

Podle deníku The Guardian je v Číně dosud považované za slušnost objednat více jídla, než je potřeba. Jídla potom lidé kolem jednoho stolu sdílí. To je také důvod, proč podle deníku bude mít kampaň „Prázdný talíř“ obtíže.

Kampaň „Prázdný talíř“ není v Číně novinkou. Iniciativa se v Číně poprvé objevila v roce 2013. Prezident Si Ťin-pching ji ale teď oprášil a k jejímu zahájení zarecitoval kus básně nesoucí poselství, že jídlu v misce - každému zrnku v ní - předchází tvrdá dřina. Poté dodal, že lidé by si stále měli udržovat pocit krize v zajišťování potravin, třeba i kvůli letošní pandemii koronaviru.

Kontrola společnosti?

Podle výzkumu Čínské akademie věd lidé ve velkých městech vyhodili v roce až 15 milionů tun potravin ročně, což je údajně dost na to, aby z toho za stejné období bylo živo 30 až 50 milionů lidí.

Čína se teď navíc potýká s rozsáhlými záplavami, které poničily úrodu některých plodin, a tím stoupla jejich cena v obchodech. Čína je navíc potravinově závislá. Například musí dovážet 20 až 30 procent obilovin.

Uživatelé sociální sítě Weibo tvrdí, že to postihne jen nižší společenské vrstvy. Někteří to považují za další způsob kontroly společnosti. Jeden z komentátorů pak poznamenal, že by možná administrativa měla nejprve řešit stravování úředníků - s poukazem na bohaté rauty a bohaté pracovní večeře.