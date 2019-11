Spojené státy, Británie, ale i Česko. Hlad čínských studentů po západních univerzitách roste

Vysoké školné, špatná znalost cizího jazyka, stesk po domově - to jsou největší úskalí, se kterými bojují čínští studenti na evropských i amerických univerzitách. Přesto jich tam každý rok odchází studovat víc a víc. Výrazně totiž vylepšují rozpočet univerzit a snáze se jim po návratu ze studií hledá zaměstnání. Do svých poslucháren láká čínské studenty třeba i olomoucká Univerzita Palackého. Peking 17:50 5. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Letos jsme měli z Číny a z čínských partnerských univerzit asi 500 studentů.“ | Foto: Wikimedia Commons CC-BY-3.0, Scotch Mist

Dvacetiletá Sie na workshopu zahraničních univerzit v Pekingu neztrácí čas sbíráním reklamních katalogů nebo propisek, tak jako většina ostatních. Jde si tvrdě za svým. Zajímá ji studium v Kanadě, Spojené státy jsou až na druhém místě.

„Reklama a marketing - to je to, co mě zajímá. Dva roky chodím na soukromé lekce angličtiny. Stojí to spoustu peněz, ale vím, že se mi to jednou vrátí,“ říká Radiožurnálu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Západní vzdělání jako brána k vysněné kariéře. Každý rok odchozí do zahraničí studovat více a více čínských studentů.

Sie se narodila v jižní Číně, ale na budoucnost se připravuje v Pekingu, jednom z nejdražších měst v celé Asii. Univerzity v britském Leicesteru nebo irském Corku - i tam si prý dokáže představit svou budoucnost.

„Ideální je, když čínský student začne poznávat západní vzdělávací systém už od střední školy. Má dost času zvládnout jazyk, poznat kulturu a hlavně se dobře připravit na přijímací zkoušky na univerzitu,“ vysvětluje u informačního stánku Sheila Wangová, manažerka střední školy z britského Leicesteru. „Naprostá většina středních škol v Číně totiž nabízí maturitu, která ke studiu za západě nestačí,“ dodává.

Kulturní rozdíly

Velké západní univerzity, kde už studenti z Číny tvoří početnější komunitu, zaměstnávají čínské rodilé mluvčí. Ideální je, pokud je taková pracovní síla přímo pedagogem.

Pomůže to překonat kulturní rozdíly, které jsou pro většinu Číňanů na evropských, amerických i australských univerzitách největší překážkou.

Příprava na pohovor a úplatky. Číňané se snaží dostat své děti na západní univerzity za každou cenu Číst článek

„Uvědomte si, že mladý Číňan v cizí zemi nechodí jenom do školy. Potkává se s místními lidmi, čeká ho úplně odlišný životní styl, nemá s sebou rodinu a hledá nové kamarády. Pro mladého člověka to není jednoduchá situace,“ zamýšlí se profesor Chuang Sia-ming.

Pracuje pro Univerzitu Palackého v Olomouci a i díky němu má tahle vysoké škola velký úspěch hlavně s krátkodobým studijním programem letních a zimních akademických škol.

„Letos jsme měli z Číny a z čínských partnerských univerzit asi 500 studentů. Po jednom měsíci se studenti vrací zpět domů na své univerzity. Za absolvované kurzy dostávají kredity a certifikáty. Tento produkt je velmi úspěšný,“ objasňuje Dalibor Mikuláš z Univerzity Palackého v Olomouci.

Z pozice své funkce Mikuláš už několik let trpělivě objíždí vzdělávací veletrhy a workshopy v celé Asii a vidí, že hlad budoucích studentů po západním vzdělání je čím dál, tím větší.

A dvacetiletá Sie? Ta už plynulou angličtinou debatuje se zástupci univerzity v kanadském Saskačevanu. Ten mráz a sníh by prý zvládla, horší bude stesk po domově, říká mi na rozloučenou.