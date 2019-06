Čínský systém známkování lidí od kolébky do hrobu je šílený, říká astrofyzik Grygar

„Je to systém známkování lidí - od kolébky do hrobu. Když dostanete trestné body, tak máte zaracha a třeba nemůžete cestovat. To je, myslím, něco šíleného,“ popisuje.

„Vypadá to jako měkký George Orwell, ale ve skutečnosti je to díky moderním technologiím dotaženo dál,“ tvrdí a doplňuje další neúprosný fakt: „Každý pátý obyvatel Země je Číňan, a je to jejich evoluční výhoda.“

Věda ztratila prestiž?

Autor slavného populárně naučného seriálu Okna vesmíru dokořán a dalších televizních pořadů hovoří i o současném, stále tristnějším postavení vědy v očích veřejnosti a politiků.

„Když se podíváte na 19. století, věda tehdy měla velkou prestiž. Vedla k technickým objevům, a ty pak zlepšovaly život. A trvalo to až do 2. světové války, kterou fakticky vyhráli fyzici.“

„Otočilo se to ve chvíli, kdy věda udělala největší úspěch − let na Měsíc. Na družici Země pak postupně přistálo 12 lidí. Tehdy se ale začalo říkat, že tam Američané nebyli a že to jen natočili v Hollywoodu,“ vysvětluje astrofyzik.

Pusťte si celý záznam rozhovoru Barbory Tachecí. Jiří Grygar v něm třeba vysvětluje svůj názor na umělou inteligenci a na politiky, kteří se, jak říká, montují do vědy.