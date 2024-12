Člověk se musí starat o zdraví, říká Marie z Jamného. Radost k Vánocům jí udělaly vitamíny a tonic

Ježíškova vnoučata už několik let po sobě obdarovávají osamělé seniory v celé zemi. I v Českém rozhlase Vysočina se snažíme každý rok udělat radost někomu, kdo žije sám a nemá vůbec žádnou rodinu. Ježíškova vnoučata Jamné (Jihlavsko) 11:58 13. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Paní Marii Hájkovou potěšili zaměstnanci Českého rozhlasu Vysočina dárkovým balením vitamínů pro zdraví a jejím oblíbeným pitím - tonikem | Foto: Dáša Kubíková | Zdroj: Český rozhlas

Paní Marii Hájkovou jsme potěšili dárkovým balením vitamínů pro zdraví a jejím oblíbeným pitím - tonikem.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Člověk se musí starat o své zdraví, říká paní Marie z Jamného. Radost k vánocům jí udělaly vitamíny a oblíbený tonic.

Paní Marie žije v Jamném na Jihlavsku. Když se její domek dostal do stavu, že už ho jako osamělá důchodkyně nemohla opravit, nabídli jí z obecního úřadu možnost žít v obecním bytě. Denně jí sem vozí obědy a starají se o ni pracovnice Charity.

„Jsou k nám moc hodní,“ potvrzuje paní Hájková. Lubomíra Pujmanová ale nezapomene dodat, že i klientka je moc hodná. „Ona myslí na všechny ostatní lidi kolem, ona by se rozdala. Myslí na sousedy, myslí na nás taky. Každému, kdo za ní přijde, koupí dáreček, oplatek nebo kafe. Na kočičky, na zvířátka taky myslí. Ona je opravdu moc hodný člověk a máme ji rádi.“

Marie Hájková má za sebou 40 let těžké práce v nedalekém Malém Beranově. „V Partexu. Nejdřív to byla Jilana, a pak to byl Partex. Celý život jsem těžko dělala, měla jsem tam pytle 150 kilo. A když mi potom vedoucí řekl, že bych mohla dělat dál, tak mu povídám, když budu sedět u stolu a držet tužku, tak to klidně do těch osmdesáti vydržím. Ale kdo těžko dělá, tak ten to nevydrží,“ vzpomíná seniorka na své pracovní roky.

Vánoce bude paní Marie trávit jako každý jiný den. Nesmí chybět procházka do staré chalupy, kde krmí kočky. „Já říkám, že když se člověk neprojde na čerstvém vzduchu, tak to nejde. Na chalupu, na hřbitov se projdu. Protože člověk musí dbát o své zdraví,“ říká a prohlíží si zásobu vitamínů a prostředků na posílení imunity, které dostala k Vánocům.

Pak vytáhne také dárkovou taštičku. „Já vám taky dám něco. Tady máte kafíčko a vonnou svíčku. Já jsem si zjistila, že přijedete,“ směje se šibalsky.