Co chtějí ve virtuální realitě zažít senioři? Překvapilo nás, že touží po obyčejném lese, odpovídá pedagožka

Virtuální realita nemusí nutně sloužit pouze pro zábavu. Velmi výrazně může zpříjemnit život seniorům. Výzkumu na toto téma se v rámci mezinárodního projektu VIREAS věnovala vysokoškolská pedagožka Věra Suchomelová z Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

„Seniorů jsme se ptali, co by ve virtuální realitě chtěli vidět. Zařízení jsme jim představili jako takové kouzelné brýle. Na základě odpovědí asi 160 klientů z různých domovů jsme sestavili sadu virtuálních prostředí. Pro nás bylo velkým překvapením, že nejvíc toužili podívat se do obyčejného lesa, chtěli se v něm prostě projít,“ popisuje pedagožka, která se oboru sociální práce věnuje přes dvacet let.

Kromě sady zážitků ve virtuální realitě v rámci projektu vznikl také soubor metodických pokynů, které sociální pracovníci můžou používat, i když třeba nemají k dispozici nejmodernější techniku.

Odborníci se ale shodli, že digitální technologie nemůže zcela vynahradit sociální kontakt. „Potřebu být v kontaktu s okolním světem a stát se jeho součástí ale virtuální realita do jisté míry naplnit může,“ upřesňuje Věra Suchomelová.

„Lidé třeba vidí, jak se svět kolem nich mění, a virtuální realita je pro ně kontaktem s něčím novým. My jsme se snažili, aby se stala nástrojem ke skutečnému kontaktu s člověkem v reálném životě. Je to zdroj impulzů, se kterými se může dál pracovat,“ doplňuje.

Tématu se bude podrobně věnovat konference nazvaná Digitální technologie ve volném čase seniorů, která se uskuteční ve čtvrtek 28. listopadu na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Zúčastnit se jí může kdokoliv.

