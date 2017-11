Co Evropané považují za sexuální obtěžování? Britkám vadí zírání do výstřihu, Francouzkám pomrkávání

Aféra kolem Harveyho Weinsteina spustila lavinu obvinění vůči mnoha dalším osobám veřejného života a kampaň na sociálních sítích #MeToo chce ukázat, kolik žen na celém světě někdy v životě zažilo sexuální obtěžování. Kritici iniciativy ale poukazují na to, že forem sexuálního obtěžování je mnoho a liší se svou závažností. V mnoha případech není jasné, na co přesně se hashtag vztahuje.

Názory na to, co se rozumí pod pojmem sexuální obtěžování, se totiž výrazně liší, a to mezi muži i ženami. Stejný kompliment někdo může považovat za lichotivý, někdo jiný ale za urážlivý a překračující hranice.

To zdůrazňuje i nedávný průzkum provedený v sedmi evropských zemích – Německu, Británii, Francii, Dánsku, Švédsku, Finsku a Norsku. Různé situace dotazovaní hodnotili v tom smyslu, jestli podle nich jsou formou sexuálního obtěžování: například když muž zahvízdá na ženu; když s ní na večírku naváže tělesný kontakt při tanci; nebo když se před ženou bez svolení obnažuje.

Košilaté vtipy Britům vadí

Téměř všichni dotazovaní negativně vnímali situaci, když se muž pokusí vyfotit ženské partie pod sukní nebo požaduje sexuální služby. Také nevyžádané doteky jsou v Evropě podle šetření všeobecně považovány za nepřípustné.

Liší se názory na vtipy o sexu – zatímco Němci jsou v tomto směru relativně tolerantní a jen každý třetí považuje neslušné anekdoty za případ sexuálního obtěžování, téměř 70 procent Britů sprosté poznámky obtěžují.

Kromě toho se většina britských žen domnívá, že muž překračuje hranici, když zírá ženám do výstřihu. Také Francouzi, známí kulturou flirtování, se v průzkumu ukázali být poměrně striktní. Každý čtvrtý považuje pomrkávání za sexuální obtěžování a pro 16 procent je tabu i pozvání na rande.

Průzkumy tohoto typu potvrzují především skutečnost, že sexuální obtěžování je velmi rozšířené, říká socioložka Joanna Goodeyová. V roce 2014 na toto téma expertka provedla rozsáhlou celoevropskou studii pro Agenturu Evropské unie pro základní práva.

Vyplynulo z ní, že polovina evropských žen obtěžování někdy v životě zažila. „Každá pátá žena uvedla, že má zkušenost s nějakou formou sexuálního obtěžování za posledních 12 měsíců,” dodala Goodeyová.

Na Východě obtěžování nehlásí

Do její studie se zapojilo 42 tisíc žen ze všech zemí Evropské unie. Skandinávské státy, které jsou v otázce genderové rovnosti všeobecně považované za vzorové, vyšly z šetření s překvapivě špatnými výsledky. Zhruba 80 procent Švédek uvedlo zážitek s nějakou formou sexuálního obtěžování. Podobné zastoupení takových žen bylo i v Dánsku, Nizozemí nebo Finsku.

Na opačném konci žebříčku se umístilo Bulharsko, kde se podle vlastních slov stala obětí sexuálního obtěžování méně než čtvrtina žen. Podobně nízké je procento v Rumunsku a Polsku. Na první pohled je tak výrazný rozdíl překvapivý.

Proč se sexuální obtěžování jeví být menším problémem v zemích východní Evropy než ve Skandinávii? „Ženy v některých státech o incidentech nemluví,“ vysvětluje Goodeyová pro Deutsche Welle. Naproti tomu právě ve Švédsku je v dnešní době běžné sexuální napadení hlásit. Genderová rovnost je v severských zemích tématem veřejné diskuze už dlouho, v zemích východní Evropy tomu tak ale není.