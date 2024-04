Co jsou dezinformace a jak se jim bránit, se učí v údlické základní škole. Zapojují i rodiče a seniory

Fake news, hoax nebo dezinformace, to jsou často skloňované pojmy, kterým ale podle průzkumů ne vždy lidé úplně rozumí. Na základní škole v Údlicích na Chomutovsku se proti dezinformacím rozhodli bojovat i hrou. V projektu Chytrá škola se tam letos zaměřili nejen na osvětu dětí, ale i jejich rodičů a místních seniorů, upozornil Český rozhlas Sever. Údlice (Chomutovsko) 23:45 17. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Žáci údlické školy se formou hry učí, jak poznat dezinformace a nenechat se jimi ovlivnit | Foto: Lucie Heyzlová | Zdroj: Český rozhlas

„Hrajeme tady takovou pohybovou tichou poštu, kde si ukazujeme, jak se šíří informace a jak se mohou zmanipulovat,“ vysvětluje lektorka Veronika Batelková.

Žáci údlické školy se formou hry učí, jak poznat dezinformace a nenechat se jimi ovlivnit

Sama je vystudovaná novinářka. Ve volných chvílích vyučuje například hrou i to, jak se vyznat v dezinformacích. „Další hrou je to, že si žáci zkouší sami, jaké to je být novinářem, který ale není úplně etický a který schválně dělá nějaké manipulativní chyby,“ dodává.

„Hledám si k informaci různé zdroje, místo jednoho třeba pět. A pokud je to ve více zdrojích stejně, je pravděpodobnější, že je to tak správně,“ shrnuje Martin, který chodí do sedmé třídy.

Mediální workshop považuje za přínos, stejně jako osmačka Gerda: „Nevěděla jsem, že Albert Einstein nepropadal z matematiky. Dostával normálně jedničky, ale bylo to v jiné zemi, kde se to psalo jako pětky,“ poukazuje na jednu z často šířených nepřesných informací.

Umět si vyhodnotit

Podle ředitele Jiřího Chloupka je mediální gramotnost v dnešním světě nezbytnou součástí výuky.

„Zprávy, které jsou zavádějící, mohou být pro řadu žáků zprávami pravdivými. Snažíme se aspoň tímto způsobem trochu nabourat to, aby věřili všemu, co čtou nebo vidí v médiích. Ne aby tomu nevěřili, ale aby to uměli vyhodnotit a případně si dohledat, jestli je to pravdivá nebo nepravdivá informace,“ vysvětluje Chaloupka.

Ačkoliv se mediální výchově věnuje většina základních škol v Česku, mají žáci v mediální gramotnosti co dohánět.

„Vycházíme ze studií, které dělá nejčastěji Jeden svět na školách a který má spoustu takových výzkumů a zároveň se díváme i na zahraniční výzkumy, a to potom doplňujeme o naše vlastní pozorování. V porovnání s jinými státy třeba v Evropě na tom moc dobře nejsme,“ shrnuje Veronika Batelková.

Jak ale dodává, mediální gramotnost se mezi českými studenty podle ní zlepšuje.