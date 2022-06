V Británii začalo testování čtyřdenního pracovního týdne. Účastní se ho přes 3000 zaměstnanců

Jak by se vám líbilo chodit do práce čtyři dny v týdnu a brát za to stejný plat, jako za pětidenní pracovní týden? Ve Velké Británii to teď druhým dnem zkouší asi 70 firem. Tenhle experiment potrvá půl roku a jeho cílem je zjistit, jestli se podaří zkrátit pracovní týden při zachování produktivity práce.

Londýn 13:31 7. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít